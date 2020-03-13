Экономика
Газета.RuМантуров назвал снижение курса рубля плюсом
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что снижение курса рубля выступает плюсом для большинства отраслей промышленности и повышает конкурентоспособность на внешнем рынке, пишет "Интерфакс".
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Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.ТАСС13:48
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В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
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Матчи чемпионата России по футболу и плей-офф Континентальной хоккейной лиги будут перенесены на поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.
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Футбол
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Ранее сообщалось, что форвард "Фиорентины" заразился коронавирусом.
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Посла Китая в США вызвали в Госдеп
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Политика
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Общество
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С 16 марта ограничиваются пассажирские воздушные перевозки в страны Евросоюза, а также Швейцарию и Норвегию, включая и рейсы обратного направления.
Футбол
Сульшер: «Мне пришлось многое менять»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о процессе перестройки команды.
Происшествия
В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов
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Армия и оружие
СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике
Политика
Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.
Общество
Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом
Напомним, на текущий момент Италия является крупнейшим в мире очагом распространения коронавируса.
Политика
Володин рассказал о кампании против Терешковой из-за поправки о Путине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против депутата от «Единой России» Валентины Терешковой началась «оголтелая кампания» после того, как она внесла поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, пишет «Интерфакс».
Финансы
Курс рубля растет к доллару и евро
Курс доллара понизился на 84 копейки - до 74,01 рубля. Курс евро упал на 68 копеек и достиг 82,83 рубля.
Здоровье
Врач назвал способ защиты от коронавируса без лекарств
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Происшествия
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников
ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
Здоровье
«Не стресс»: доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак
Стресс, по словам доктора Мясникова, сам по себе не может спровоцировать появление раковой опухоли.
Кино
Студия Pixar опубликовала трейлер мультфильма «Душа»
В четверг, 12 марта, на официальном YouTube-канале «Disney Россия» появился трейлер анимационного фильма «Душа» от студии Pixar.
Наука
В геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Наука
Создан эффективный катализатор, превращающий углекислый газ в угарный
Корейские химики представили новый катализатор, который обладает невиданной до сих пор эффективностью в процессе восстановления углекислого газа до угарного.
Футбол
Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона
По информации Daily Mail, клубы английской премьер-лиги могут отказаться от возобновления сезона, приостановленного из-за эпидемии коронавируса.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Культура
Какой могла получиться экранизация Bioshock?
Общество
Польша закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.