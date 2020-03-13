Экономика

Газета.RuГазета.RuМантуров назвал снижение курса рубля плюсом

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что снижение курса рубля выступает плюсом для большинства отраслей промышленности и повышает конкурентоспособность на внешнем рынке, пишет "Интерфакс".
Читать в источнике
Комментировать121
с чего всё началось

Мантуров рассказал о преимуществах «слабого» рубля

Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
ТАСС13:48

Подробнее о событии

Мантуров назвал плюсы от ослабления рубля

РБК15:22

Мантуров назвал снижение курса рубля плюсом

Газета.Ru12:58

Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля

Ведомости13:41

Мантуров назвал плюсы снижения курса рубля

Известия13:29

Министр промышленности нашел плюсы в падении рубля. С ним это не в первый раз

Фонтанка.Ру13:05

Мантуров рассказал о преимуществах «слабого» рубля

ТАСС13:48

Промышленники нашли плюсы в снижении курса рубля

Интерфакс12:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:31, Ашберн
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

RT на русском 15:10
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК 17:08
Авто

Появилась информация о новой Chevrolet Niva

Обновленная Chevrolet Niva, которая до конца 2020 года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится куда сильнее, чем предполагалось ранее.
Автоновости дня 05:19
Энергетика

США увеличат стратегический запас нефти

В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Вести.Ru 16:40
Футбол

Источник сообщил о приостановке КХЛ и РПЛ

Матчи чемпионата России по футболу и плей-офф Континентальной хоккейной лиги будут перенесены на поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.
ProstoProSport 16:47
Общество

Президент Туркмении призвал защищаться от коронавируса дымом

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства заявил, что гражданам нужно защищаться от эпидемии коронавируса проверенным народным средством.
Профиль 16:04
Футбол

Пять игроков «Сампдории» заражены коронавирусом

Ранее сообщалось, что форвард "Фиорентины" заразился коронавирусом.
Газета.Ru 17:06
Экономика

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
РИА Новости 05:37
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
RT на русском 06:47
Игры

Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store

Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Игромания.ру вчера в 11:58
Политика

Посла Китая в США вызвали в Госдеп

Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.
РИА Новости 13:29
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости 16:12
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

С 16 марта ограничиваются пассажирские воздушные перевозки в страны Евросоюза, а также Швейцарию и Норвегию, включая и рейсы обратного направления.
Российская газета 13:22
Футбол

Сульшер: «Мне пришлось многое менять»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о процессе перестройки команды.
Евро-футбол.ру 14:55
Происшествия

В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов

27 февраля сообщалось, что Захарченко предъявили новые обвинения, которые касаются получения им взяток в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя в виде оплаты проживания в отелях Сочи.
Lenta.ru 15:32
Армия и оружие

СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике

RT на русском 16:19
Политика

Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.
РИА Новости 12:36
Общество

Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом

Напомним, на текущий момент Италия является крупнейшим в мире очагом распространения коронавируса.
Shraibikus News 14:17
Политика

Володин рассказал о кампании против Терешковой из-за поправки о Путине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против депутата от «Единой России» Валентины Терешковой началась «оголтелая кампания» после того, как она внесла поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, пишет «Интерфакс».
Ведомости вчера в 07:12
Финансы

Курс рубля растет к доллару и евро

Курс доллара понизился на 84 копейки - до 74,01 рубля. Курс евро упал на 68 копеек и достиг 82,83 рубля.
Газета.Ru 03:19
Здоровье

Врач назвал способ защиты от коронавируса без лекарств

Еще одним важным способом защиты от коронавируса является полоскание горла.
News.ru 08:30
Происшествия

ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников

ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
ТАСС вчера в 03:20
Здоровье

«Не стресс»: доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак

Стресс, по словам доктора Мясникова, сам по себе не может спровоцировать появление раковой опухоли.
Вечерний Волгоград 09:21
Кино

Студия Pixar опубликовала трейлер мультфильма «Душа»

В четверг, 12 марта, на официальном YouTube-канале «Disney Россия» появился трейлер анимационного фильма «Душа» от студии Pixar.
Peterburg2.ru вчера в 14:36
Наука

В геноме коронавируса нашли первое большое изменение

ТАСС Наука 05:32
Наука

Создан эффективный катализатор, превращающий углекислый газ в угарный

Корейские химики представили новый катализатор, который обладает невиданной до сих пор эффективностью в процессе восстановления углекислого газа до угарного.
Индикатор 13:00
Футбол

Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона

По информации Daily Mail, клубы английской премьер-лиги могут отказаться от возобновления сезона, приостановленного из-за эпидемии коронавируса.
Piter.tv 15:34
Политика

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:45
Культура

Какой могла получиться экранизация Bioshock?

Игромания.ру 14:06
Общество

Польша закрывает границы из-за коронавируса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
RT на русском 15:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное