Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется начать в I квартале 2020 года, сертификация машины находится на финальном этапе. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируют запустить в первом квартале 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. По его словам, сертификация электромобиля находится на финальной стадии.

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