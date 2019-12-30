Экономика
ИзвестияМантуров назвал сроки повторной индексации утильсбора на автомобили
Правительство России планирует повторно проиндексировать утилизационный сбор на автомобили в 2021 или 2022 году. Об этом рассказал в понедельник, 30 декабря, глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает «РИА Новости».
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Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст
Энергетика
Болгария готова принимать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Как сообщало ИА REGNUM, официальное открытие газопровода «Турецкий поток» запланировано на 8 января 2020 года.
Политика
«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение
Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Космос
Что 2020 нам готовит?
В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Экономика
Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Самую высокую рублевую доходность в 2019 году показали российские долгосрочные еврооблигации и облигации федерального займа (ОФЗ), акции российских компаний, в том числе «Сургутнефтегаза» и «Газпрома», а из драгоценных металлов — палладий, рассказали опрошенные РБК аналитики.
Политика
Премьер-министр Польши обвинил Владимира Путина в сознательной лжи
Матеуш Моравецкий в заявлении, опубликованном в воскресенье днем, написал, что «президент Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это полностью сознательно».
Происшествия
Полицейский сломал череп жительнице Екатеринбурга
Жительница Екатеринбурга Оксана Щипакина рассказала, что сотрудник полиции в звании капитана избил её и сломал череп.
Общество
Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве
Ранее метеоролог предупреждал, что в столицу после Нового года снова придет оттепель.
Политика
Зеленский оставил Медведчуку звание заслуженного юриста Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о лишении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины".
Происшествия
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Спорт
Олимпийская чемпионка Фалла снялась с «Тур де Ски»
Олимпийская чемпионка 2014 года, норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла не сможет продолжить выступления на «Тур де Ски», информирует Nordic Magazine.
Хоккей
Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна России
Экономика
Антипинский НПЗ признан банкротом
Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Экономика
Индия может стать третьей экономикой мира в 2034 году
Индия может стать четвертой по величине экономикой мира в 2026 году и третьей экономикой - в 2034 году, но при условии, что будет успешна в проведении соответствующих реформ.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com.
Футбол
Павел Мамаев рассказал, какими для него стали два месяца в «Ростове»
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, почему клуб принял его после расторжения контракта с «Краснодаром» из-за отбывания срока в колонии.
Политика
В Минске сообщили, что Помпео планирует посетить Белоруссию 4 января
Госсекретарь США Майкл Помпео планирует посетить Белоруссию с рабочим визитом 4 января 2020 года.
Гаджеты
Последний флагман года уже установил рекорд
Компания Oppo представила флагманские смартфоны Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro всего несколько дней назад назад, но они уже успели установить свой первый рекорд.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Происшествия
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Жители Омска обнаружили стоящий на коленях труп мужчины, сообщил местный портал Superomsk.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Происшествия
Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы
Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие рассматривает три причины крушения самолета Fokker 100, разбившегося в Алматы 27 декабря.
Происшествия
В Москве грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
На юго-востоке Москвы «КамАз» сбил двух детей на пешеходном переходе, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Московской области.
Транспорт
В Москве пробки в понедельник достигли девяти баллов
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter сообщил, что пробки образовались из-за того, что центр столицы стал пешеходным в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество", а также из-за проведения дорожных работ.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.