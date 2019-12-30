Некоторые автопроизводители заявили о возможном уходе с российского автомобильного рынка, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Говорили", – ответил министр на вопрос, сообщали ли автопроизводители о возможном уходе с рынка РФ.

Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка

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