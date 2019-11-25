Общество
RT на русскомМантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.
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Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.ТАССвчера в 15:11
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Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за повышения утильсбора
Российская газетавчера в 15:00
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