Общество

RT на русскомRT на русскомМантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.
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с чего всё началось

Мантуров заявил, что цены на российские автомобили из-за повышения утильсбора не вырастут

Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
ТАССвчера в 15:11

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В Минпромторге оценили риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

РИА Новостивчера в 22:30

В Минпромторге РФ не ожидают скачка цен на автомобили из-за утильсбора

REGNUMвчера в 22:01

Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора

РБКвчера в 14:51

Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Известиявчера в 15:11

Мантуров заявил, что цены на российские автомобили из-за повышения утильсбора не вырастут

ТАССвчера в 15:11

Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Российская газетавчера в 15:00

Мантуров заявил, что введение утильсбора не повлияет на цену российских авто

Life.ruвчера в 15:29
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Происшествия

Пять человек погибли в результате землетрясения в Албании

Известия 02:18
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 14:50
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Вести.Ru 01:53
Общество

В России планируют маркировать домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости 00:44
Спорт

Комитет WADA по соответствию рекомендовал отстранить Россию на 4 года

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму.
Lenta.ru 02:36
Общество

Спецназ разогнал митинг в Тбилиси водометами

Lenta.ru 01:32
Общество

Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
ТАСС 02:04
Армия и оружие

Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту

На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
РБК 00:48
Политика

В Кремле оценили слова источника о возможности встречи Путина и Трампа

Газета.Ru 00:52
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Происшествия

В Кузбассе экс-сотрудник Росгвардии осужден за убийство ребенка

Кемеровский областной суд признал 23-летнего кемеровчанина - бывшего сотрудника Росгвардии - виновным в убийстве двухлетней девочки.
Российская газета 02:41
Происшествия

Оставившей младенца на улице в Москве матери предъявлено обвинение

Взгляд.ру 02:16
Хоккей

Деанджело: «Рейнджерс» полагаются на Панарина. Он играет потрясающе

Чемпионат 00:35
Происшествия

Суд вынес приговор пенсионерке из Кемерова за продажу наркотиков

Пенсионерка из Кемерова осуждена на пять лет за продажу наркотиков, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ЛУ МВД России по Кемеровской области.
RT на русском 01:39
Происшествия

В Волгоградской области загорелся склад с лакокрасочными материалами

Пожарные тушат склад с лакокрасочными материалами площадью три тысячи квадратных метров в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 00:56
Общество

В Совфеде могут поддержать инициативу сделать 31 декабря выходным

Сенаторы могут поддержать предложение сделать 31 декабря выходным днем, если такого же мнения будут придерживаться депутаты Госдумы.
Российская газета 02:22
Происшествия

Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних

Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Российская газета вчера в 21:47
Политика

Раскрыт план штурма Грозного неисправными танками

Lenta.ru 01:55
Происшествия

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

Ходатайство главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве о заключении Ирины Голосной под стражу на два месяца планировалось рассмотреть в минувшую пятницу, однако суд отложил процесс на трое суток, продлив подследственной на это время срок задержания.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество

Врачи предупредили об опасности переедания мандаринов

Российская газета вчера в 23:25
Происшествия

К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей

Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Lenta.ru 01:24
Происшествия

В Свердловской области обнаружили тайник с гранатами

Тайник с взрывчатыми веществами обнаружен сотрудниками УФСБ и ГУ МВД на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.
ТАСС 00:42
Происшествия

Пограничники задержали в Приморье 18 браконьеров из КНДР

Российские пограничники задержали 18 рыбаков из КНДР на трех судах, которые нелегально ловили краба у берегов Приморья, сообщает региональное погрануправление ФСБ РФ.
РИА Новости 01:00
Политика

Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
RT на русском вчера в 18:44
Политика

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
RT на русском 00:39
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

REGNUM вчера в 22:54
Общество

Творчество Ротару находит отклик в России: зачем нагнетать страсти

Творчество Софии Ротару по-прежнему находит живой отклик у российских граждан как минимум старшего и среднего поколения, она желанный гость музыкальных программ и телефестивалей в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуация вокруг возможных выступлений Ротару в России.
REGNUM вчера в 04:46
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