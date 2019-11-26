Общество

REGNUMREGNUMВ Минпромторге РФ не ожидают скачка цен на автомобили из-за утильсбора

Что касается импортных автомобилей, то доля индексации утилизационного сбора в их стоимости составляет от 2% до 5%, пояснил глава ведомства. Таким образом, в сегменте иномарок также не ожидается скачка цен.
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с чего всё началось

Мантуров заявил, что цены на российские автомобили из-за повышения утильсбора не вырастут

Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
ТАССвчера в 15:11

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В Минпромторге оценили риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

РИА Новостивчера в 22:30

Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Российская газетавчера в 15:00

Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора

RT на русскомвчера в 17:26

Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Известиявчера в 15:11

Мантуров заявил, что цены на российские автомобили из-за повышения утильсбора не вырастут

ТАССвчера в 15:11

В Минпромторге РФ не ожидают скачка цен на автомобили из-за утильсбора

REGNUMвчера в 22:01

Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора

РБКвчера в 14:51
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Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ вчера в 07:12
Здоровье

«Пусть на себе испытают диспансеризацию»: Пронько предложил запретить чиновникам лечиться за границей

По мнению демографов, при сохранении нынешних темпов только 58% наших мужиков доживут до 65 лет, говорит Юрий Пронько в эфире "Сухого остатка".
Царьград вчера в 16:34
Политика

Названа «настоящая причина» чеченской войны

Отказ бывшего президента России Бориса Ельцина вести переговоры с главой самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым стал «настоящей причиной» чеченской войны.
Lenta.ru вчера в 18:46
Политика

Соловьев назвал Зеленского завхозом

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.
URA.Ru вчера в 17:28
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия вчера в 15:31
Энергетика

Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Вести.Ru вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев признался, что ему стыдно за юношеские фотографии

Дмитрий Шепелев показал в Instagram свои юношеские фотографии и раскритиковал их.
OAnews вчера в 09:00
Политика

Путин обсудил саммит в «нормандском формате» с членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности вопросы подготовки к саммиту в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря.
Экономика сегодня вчера в 06:47
Фигурное катание

Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии

В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.
ТК Звезда вчера в 11:09
Общество

В России задумали маркировать домашних животных

В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Lenta.ru вчера в 19:48
Здоровье

Пара из Челябинска, за сутки собравшая миллион на операцию для нерождённой дочери, вернёт деньги

Алёна и Алексей Романенко из Челябинска, которые всего за сутки собрали миллион рублей на внутриутробную операцию для ещё не рождённой дочери, готовы вернуть деньги.
74.ru вчера в 23:23
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
REGNUM 24 ноября в 11:53
Происшествия

Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК

Вести.Ru вчера в 13:19
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

REGNUM вчера в 22:54
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК вчера в 11:42
Общество

Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами

В случае злоупотребления могут развиться аллергические реакции, начаться вздутие живота, а также обостриться хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, так как во фруктах очень много клетчатки.
Известия вчера в 20:11
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

Московский Комсомолец 24 ноября в 10:21
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM вчера в 09:24
Технологии

Создание единого поставщика телеконтента оценили в 50 млрд рублей

На создание единого поставщика контента 20 общедоступных телеканалов в Сети потребуются дополнительные 50 млрд рублей.
Русская Планета вчера в 22:47
Финансы

Рубль продолжит получать поддержку

В России продолжается налоговый период.
REGNUM вчера в 01:54
Политика

Зеленский заявил о готовности к встрече «нормандской» четверки

В видеообращении, опубликованном на YouTube, Владимир Зеленский сообщил о том, что встреча «нормандской» четверки, в состав которой входит Украина, Россия, Франция и Германия, - прекрасная возможность обсудить тему возвращения Украине территорий и людей, возобновления суверенитета и территориальной целостности государства.
RuNews24.ru вчера в 13:52
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем из десяти эпизодам фильма «Дау» режиссера Ильи Хржановского из-за того, что они «содержат материалы, пропагандирующие порнографию».
Дождь вчера в 12:05
Кино

В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru 24 ноября в 12:07
Политика

Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Известия вчера в 23:58
Происшествия

В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина

Пожилая женщина после смерти сына-наркомана полгода продавала оставшиеся после него наркотики и готовила к продаже новую партию, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.
ТАСС вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru вчера в 16:07
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с претендентом Тони Фергюсоном, сообщил менеджер чемпиона Али Абдельазиз.
Allboxing.ru вчера в 21:02
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru 24 ноября в 00:41
Политика

Против митингующих в Тбилиси применили водометы

Полиция Тбилиси применила водометы, чтобы разогнать митингующих у здания парламента.
Вести.Ru вчера в 22:41
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