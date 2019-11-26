Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

с чего всё началось

Что касается импортных автомобилей, то доля индексации утилизационного сбора в их стоимости составляет от 2% до 5%, пояснил глава ведомства. Таким образом, в сегменте иномарок также не ожидается скачка цен.

В Минпромторге РФ не ожидают скачка цен на автомобили из-за утильсбора

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