Общество

RT на русскомRT на русскомМантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось

Мантуров заявил, что цены на российские автомобили из-за повышения утильсбора не вырастут

Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
ТАСС15:11

Подробнее о событии

Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора

RT на русском17:26

В Минпромторге не ждут повышения цен на автомобили из-за утильсбора

Московский Комсомолец16:20

Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Российская газета15:00

Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Известия15:11

Мантуров заявил, что цены на российские автомобили из-за повышения утильсбора не вырастут

ТАСС15:11

Мантуров заявил, что введение утильсбора не повлияет на цену российских авто

Life.ru15:29

Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора

РБК14:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 21:50, Ашберн
Политика

Зеленского заметили в военной форме с черепом на шевроне

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в куртке с черепом на шевроне.
ФедералПресс 23 ноября в 19:17
Политика

США и Болгария решили развивать стратегическое партнерство

Деятельность по развитию стратегического партнерства обсудили президент США Дональд Трамп и премьер-министра Болгарии Бойко Борисов, 25 ноября сообщает пресс-служба Белом дома.
REGNUM 21:21
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР

Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Коммерсантъ 14:56
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 16:07
Общество

Tesla собрала 200 тысяч предзаказов на пикап Cybertruck

Ранее, 23 ноября, Маск запустил в «Твиттере» своеобразный «счетчик» предзаказов на Cybertruck, сообщив сперва, что компания собрала 146 тысяч заявок на новинку, а вечером 24 числа – что их уже 187 000.
Движок 03:31
Политика

Соловьев назвал Зеленского завхозом

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.
URA.Ru 17:28
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Пожар в двухквартирном жилом доме в городе Ужур Красноярского края унес жизни четверых человек.
РБК 21:03
Политика

Верховный суд США удовлетворил просьбу Трампа о доступе к его налоговым декларациям

Верховный суд США удовлетворил в понедельник просьбу президента США Дональда Трампа о приостановке введения в силу решения нижестоящей судебной инстанции, разрешившей Конгрессу получить доступ к налоговым декларациям главы государства.
ТАСС 19:30
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv 06:47
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Кино

Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»

REGNUM 04:06
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН 21:19
Здоровье

ГИБДД опровергла слухи о повторных экзаменах при замене прав

В ГИБДД отмечают, что среди автомобилистов стали распространяться слухи о вступлении в силу изменений, согласно которым водители обязаны повторно сдавать экзамены при замене водительского удостоверения.
СаратовБизнесКонсалтинг 23 ноября в 06:21
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News 05:23
Происшествия

Пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске

Возгорание произошло в здании мебельного магазина в Иркутске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Иркутской области.
REGNUM 17:29
Экономика

Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд

Газета.Ru 03:20
Политика

В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400

Американский сенатор Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную красную линию, когда приступила к тестированию радаров систем ПВО С-400, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:47
Общество

Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц

Решение было вынесено по иску москвички Алены Поповой, требовавшей признать незаконным применение технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения.
Ведомости 18:09
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:00
Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

Евразия Daily 05:35
Здоровье

Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

По мнению врачей, традиция есть мандарины в новогодние праздники является хорошей, так как фрукт повышает иммунитет и выводит токсины из организма.
Газета.Ru 20:58
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 15:19
Армия и оружие

Турция впервые применила российские С-400

Поставленные на вооружение Турции российские С-400 «Триумф» получили своё первое боевое применение.
Avia.pro 07:50
Политика

Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
РБК 13:05
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети

Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
ФАН 19:37
Политика

Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Российская газета 09:21
Общество

В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам

Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.
РИА Новости 19:04
Гаджеты

Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X

Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Игромания.ру 16:29
Общество

У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей

Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Российская газета 15:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное