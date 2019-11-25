Общество

RT на русскомRT на русскомМантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать122
с чего всё началось

Мантуров заявил, что цены на российские автомобили из-за повышения утильсбора не вырастут

Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
ТАССвчера в 15:11

Подробнее о событии

Мантуров заявил, что цены на российские автомобили из-за повышения утильсбора не вырастут

ТАССвчера в 15:11

Минпромторг не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора

Коммерсантъвчера в 21:19

Мантуров заявил, что введение утильсбора не повлияет на цену российских авто

Life.ruвчера в 15:29

Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Известиявчера в 15:11

В Минпромторге оценили риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

РИА Новостивчера в 22:30

Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Российская газетавчера в 15:00

Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора

РБКвчера в 14:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Происшествия

В Дрездене ограбили саксонскую сокровищницу «Зеленый свод»

Ранее представительница пресс-службы "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" не смогла подтвердить по телефону корреспонденту РИА Новости информацию таблоида BILD о том, что известная сокровищница "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe), где хранятся драгоценности и предметы искусства из коллекции саксонских королей, была подвергнута нападению со стороны неизвестных злоумышленников.
РИА Новости вчера в 05:03
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM вчера в 09:24
Экономика

МТС продаст свой бизнес на Украине

Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
Российская газета вчера в 03:01
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
РБК вчера в 17:21
Политика

Эрдоган заявил, что поиск решения по «С-400» продолжится до апреля

Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник заявил, что поиск решения по проблеме российских ЗРС С-400 будет продолжаться между Анкарой и НАТО до апреля будущего года.
Военное дело 05:43
Энергетика

Газ в восточные регионы Казахстана может пойти через «Силу Сибири-2»

REGNUM 03:45
Здоровье

Анастасия Ракова: Пациенты с диабетом смогут получить денежную компенсацию на лекарства

Сегодня на заседании президиума правительства Москвы принято решение, что с 2020 года москвичи, больные диабетом, смогут получать денежную компенсацию необходимых им лекарств.
Российская газета 04:36
Политика

К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей

Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Lenta.ru 01:24
Спорт

WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
REGNUM вчера в 14:56
Происшествия

Появилось видео последствий землетрясения в Албании

Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе. https: / / twitter.com / KKarabolli / status / 1199173019303845888 На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей.
REGNUM 03:32
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
РИА Новости вчера в 12:21
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото лысого Киркорова

WomanHit.ru 02:40
Политика

Эстония призвала объединиться против агрессии России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.
Lenta.ru 06:05
Общество

В Думе и Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме поддержали идею губернатора Томской области сделать 31 декабря выходным днем.
Газета.Ru 06:10
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 14:50
Политика

Путин сообщил о встрече с руководством и акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством и основными акционерами «Яндекса».
РБК 06:08
Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

Интерфакс 03:34
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Общество

Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц

Система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека, говорится в решении Савеловского суда.
Ведомости вчера в 18:09
Энергетика

Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
REGNUM вчера в 12:40
Политика

Путин рассказал, что хотел стать моряком или летчиком

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в юности он выбирал между многими профессиями, в том числе - моряка и летчика, но главное - "примерить" каждую специальность на себя и найти свою нишу.
Будущее России. Национальные проекты 05:41
Футбол

Златан Ибрагимович сообщил, что может перейти в шведский «Хаммарбю»

ТАСС Спорт 03:58
Происшествия

Мать оставленной в кустах в Подмосковье девочки объяснилась с полицией

РБК вчера в 13:33
Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
ТАСС 02:04
Армия и оружие

Неизвестные военные самолеты атаковали север Сирии

Lenta.ru 00:46
Политика

Зеленский дал оценку отношениям России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал текущие отношения Москвы и Киева как «очень сложные». Об этом сообщает «РБК-Украина».
Lenta.ru 06:09
Наука

Учёные обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга

Исследователи из Торонтского университета (Канада) обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину.
RT на русском вчера в 15:34
Общество

Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об отмене с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора лет до трёх.
RT на русском 06:05
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное