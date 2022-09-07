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Мантуров не стал говорить о продлении параллельного импорта после 2023 года

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время Восточного экономического форума не стал прогнозировать возможность продления параллельного импорта на 2024 г. и последующие за ним годы, передает агентство «РИА Новости».
Ведомости
Также Мантуров отметил, что формат продления параллельного импорта на следующий год будет зависеть от того, «как будет складываться ситуация с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции».
BFM.ru
В начале мая Минпромторг РФ опубликовал перечень из более 50 категорий товаров, которые будут доступны для параллельного импорта.
ТАСС
Параллельный, или серый, импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний.
Lenta.ru

Подробнее о событии

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