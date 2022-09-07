Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время Восточного экономического форума не стал прогнозировать возможность продления параллельного импорта на 2024 г. и последующие за ним годы, передает агентство «РИА Новости».
Также Мантуров отметил, что формат продления параллельного импорта на следующий год будет зависеть от того, «как будет складываться ситуация с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции».
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и "Аэрофлот" подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерениях приобрести 339 самолетов российского производства, первые твердые контракты планируется заключить уже в этом году, передает корреспондент РИА Новости.