КоммерсантъМантуров не видит необходимости в господдержке металлургов при переходе на водородПереход российской металлургии на водород не потребует господдержки, заявил в интервью РБК министр промышленности Денис Мантуров.РБКМантуров в интервью РБК напомнил, что металлургические компании всегда развивались самостоятельно.Компания27 декабря основной владелец «Северстали» и глава ассоциации «Русская сталь» Алексей Мордашов оценил переход российской черной металлургии на безуглеродное производство в 10 трлн руб.РБКМантуров напомнил, что на текущий момент компании металлургии в рамках инвестиционных проектов по снижению углеродного следа уже пользуются общеотраслевыми мерами поддержки, в том числе специнвестконтрактами.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРБКРБКПлюс один +1Народные новостиТехнология МашиностроенияРБКФАНЭкономика сегодняГазета.RuПодробнее о событииМантуров не видит необходимости в господдержке металлургов при переходе на водородКоммерсантъ00:27Мантуров: российским металлургам не понадобится господдержка при переходе на водородРБК23:10Самое цитируемоеМинистр промышленности Мантуров: металлурги сами могут оплатить переход на водородLenta.ru04:38Мантуров: российская металлургия не нуждается в господдержке при переходе на водородЭкономика сегодня04:22Мантуров не видит нужды в допподдержке металлургов при переходе на водородИнтерфакс01:23Мантуров заявил о переходе металлургов на водород без господдержкиForbes00:49Мантуров не видит необходимости в господдержке металлургов при переходе на водородТАСС06:20Показать ещёОценить24Поделиться