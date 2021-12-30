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Мантуров не видит необходимости в господдержке металлургов при переходе на водород

Переход российской металлургии на водород не потребует господдержки, заявил в интервью РБК министр промышленности Денис Мантуров.
РБК
Мантуров в интервью РБК
 напомнил, что металлургические компании всегда развивались самостоятельно.
Компания
27 декабря основной владелец «Северстали» и глава ассоциации «Русская сталь» Алексей Мордашов оценил переход российской черной металлургии на безуглеродное производство в 10 трлн руб.
РБК
Мантуров напомнил, что на текущий момент компании металлургии в рамках инвестиционных проектов по снижению углеродного следа уже пользуются общеотраслевыми мерами поддержки, в том числе специнвестконтрактами.
Интерфакс

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Мантуров не видит необходимости в господдержке металлургов при переходе на водород
Коммерсантъ00:27
Мантуров: российским металлургам не понадобится господдержка при переходе на водород
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