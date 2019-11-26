Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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«Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки», — подчеркнул Мантуров. Что касается импортных автомобилей, то доля индексации утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 2−5%.

Мантуров не ждет роста цен на российские авто из-за роста утильсбора

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