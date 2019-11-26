Общество

REGNUMREGNUMМантуров не ждет роста цен на российские авто из-за роста утильсбора

«Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки», — подчеркнул Мантуров. Что касается импортных автомобилей, то доля индексации утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 2−5%.
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с чего всё началось

Мантуров заявил, что цены на российские автомобили из-за повышения утильсбора не вырастут

Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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Производители авто не ждут серьезного изменения цен из-за роста утилизационного сбора в РФ

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РБКвчера в 14:51
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Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
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Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
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Россия показала США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

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Газ в восточные регионы Казахстана может пойти через «Силу Сибири-2»

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Происшествия

Армия получала вместо отечественных радиостанций их дешевые китайские аналоги

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Общество

Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Происшествия

Полиция показала видео ограбления сокровищницы в Дрездене

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Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»

Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
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Культура

Актер Виктор Семенов умер в Москве

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РИА Новости 06:40
Кино

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Sport24.ru 06:45
Армия и оружие

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Разведывательный самолет ВВС США RC-135V около двух часов летал у границ России возле Калининградской области, информирует сервис PlaneRadar.
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Кино

Сценарий финального эпизода «Звёздных войн» пытались продать на eBay

Текст обнаружил в продаже сотрудник компании Disney, которой принадлежат права на владение «Звёздными войнами».
Сусанин 05:30
Политика

Посол России рассказал об обидах Великобритании из-за дела Скрипалей

Дипломат напомнил, что РФ не понимает и не принимает обвинения в свой адрес по ЧП в Солсбери, так как в них нет "ни документальной, ни доказательной базы".
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Игры

Valve удалила из Steam около тысячи игр

Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
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В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Здоровье

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
RT на русском 08:12
Общество

Налоговым преступлениям установили срок давности

Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
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Спорт

Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу

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В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
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МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
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Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС.
Известия вчера в 03:50
Футбол

Погба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»

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