Общество

Российская газетаРоссийская газетаМантуров: некоторые автопроизводители могут уйти из России

Некоторые автопроизводители не исключают, что могут перестать работать на российском рынке, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, невозможно гарантировать, что все компании продолжат работать в России.
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Денис Мантуров
Они не только поняли, что это продукт самого высокого качества, но и продвигают русскую кожу вместе со своими автомобилями на глобальный рынок.
— Денис Мантуров, российский политикREGNUM 11:26
с чего всё началось

Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка

Некоторые автопроизводители заявили о возможном уходе с российского автомобильного рынка, рассказал журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров. "Говорили", — ответил министр на вопрос, сообщали ли автопроизводители о возможном уходе с рынка России.
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