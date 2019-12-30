Некоторые автопроизводители заявили о возможном уходе с российского автомобильного рынка, рассказал журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров. "Говорили", — ответил министр на вопрос, сообщали ли автопроизводители о возможном уходе с рынка России.

с чего всё началось

Они не только поняли, что это продукт самого высокого качества, но и продвигают русскую кожу вместе со своими автомобилями на глобальный рынок.

Некоторые автопроизводители не исключают, что могут перестать работать на российском рынке, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, невозможно гарантировать, что все компании продолжат работать в России.

Мантуров: некоторые автопроизводители могут уйти из России

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