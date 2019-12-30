Некоторые автопроизводители заявили о возможном уходе с российского автомобильного рынка, рассказал журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров. "Говорили", — ответил министр на вопрос, сообщали ли автопроизводители о возможном уходе с рынка России.

с чего всё началось

Они не только поняли, что это продукт самого высокого качества, но и продвигают русскую кожу вместе со своими автомобилями на глобальный рынок.

Некоторые автопроизводители не исключают, что могут перестать работать на российском рынке, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, невозможно гарантировать, что все компании продолжат работать в России.

Мантуров: некоторые автопроизводители могут уйти из России

Происшествия В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области Восемь человек, по уточненным данным полиции, пострадали в понедельник вечером в результате опрокидывания автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Новомосковск в Тульской области, ранее поступала информация о семи пострадавших.

Общество Адвокат Карлоса Гона не знал о готовящемся побеге Адвокат бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона Дзюнъитиро Хиронака не знал о том, что его клиент готовит побег, и был очень удивлен новостям.

Политика 20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.

Политика В Совфеде оценили соглашение России и Украины по транзиту газа Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков оценил подписание Москвой и Киевом соглашения, которое позволит продолжить транзит газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.

Общество Россияне решили сэкономить на новогодних подарках родным Более трети россиян не намерены праздновать Новый год, а те, кто все-таки решил устроить праздник, планируют сократить расходы на развлекательные мероприятия, а также на подарки родным и близким.

Происшествия На Ставрополье суд вынес приговор напавшему с кислотой на трёх девушек По данным следствия, 20 июня 2017 года неизвестный молодой человек беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушки, а через три дня облил кислотой ещё двух девушек, которых встретил на улицах города.

Общество Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.