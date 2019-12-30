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Некоторые автопроизводители не исключают, что могут перестать работать на российском рынке, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, невозможно гарантировать, что все компании продолжат работать в России.

Мантуров: некоторые автопроизводители могут уйти из России

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