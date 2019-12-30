Общество
Российская газетаМантуров: некоторые автопроизводители могут уйти из России
Некоторые автопроизводители не исключают, что могут перестать работать на российском рынке, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, невозможно гарантировать, что все компании продолжат работать в России.
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Они не только поняли, что это продукт самого высокого качества, но и продвигают русскую кожу вместе со своими автомобилями на глобальный рынок.
— Денис Мантуров, российский политикREGNUM 11:26
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