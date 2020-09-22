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iReactor
iReactor

Мантуров объяснил падение рынка новых автомобилей РФ в 2020 году

Продажи новых автомобилей всех видов в 2020 году снизятся на 25–30 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Выйдем в ноль либо в несущественный минус»

Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Известия17:01
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Российская газета

«Цифра» против кризиса

Российская газета07:10
Росбалт

Российскому автопрому предрекли резкий спад по итогам года

Росбалт04:30
REGNUM

Падение продаж автомобилей в России составит 25-30% — Мантуров

REGNUM04:00
News.ru

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей

News.ru18:47
Московский Комсомолец

В Минпромторге прогнозируют падение продаж на российском авторынке на 25-30%

Московский Комсомолец18:38
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

РИА Новости18:21
ТАСС

Минпромторг ожидает падения продаж на российском авторынке на 25-30%

ТАСС17:42

Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии

«В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии
Известия09:24
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Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ruвчера в 14:35
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В Петербурге сорвали мошенничество вокруг «дела Метростроя»

Санкт-Петербург, 22 сентября 2020, 16:39 — REGNUM В отношении бизнесмена, который пообещал через «свои каналы» повлиять на ход расследования уголовных дел в отношении акционера и экс-гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова, возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество.
REGNUM09:39
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Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, говорится в отрывках его речи на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенных Белым домом.
РИА Новости10:03

Lil и gpK~ выступят за VP.Prodigy на OGA Dota PIT S3

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2. Он временно заменил Альберта eine Гараева, который выступал за команду с момента ее создания.
CyberSport.ru06:00

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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