Мантуров объяснил падение рынка новых автомобилей РФ в 2020 году
Продажи новых автомобилей всех видов в 2020 году снизятся на 25–30 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
«Выйдем в ноль либо в несущественный минус»
Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.
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