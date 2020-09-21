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РИА Новости
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России снизятся на 25-30%, рассказал в интервью "Известиям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Выйдем в ноль либо в несущественный минус»

Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Известия17:01
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

Мантуров: В России в 2020 году упал спрос на новые автомобили

Общественная служба новостей00:26
АБН

Мантуров: в России упали продажи новых автомобилей

АБН23:44
ТАСС

Минпромторг ожидает падения продаж на российском авторынке на 25-30%

ТАСС17:42
News.ru

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей

News.ru18:47
Московский Комсомолец

В Минпромторге прогнозируют падение продаж на российском авторынке на 25-30%

Московский Комсомолец18:38
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

РИА Новости18:21
ИА Красная Весна

Россия попала на второе место по рынку автомобилей в Европе — Мантуров

ИА Красная Весна19:11

Лавров заявил в ООН о нарастающей разобщенности мирового сообщества

Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020, 05:46 — REGNUM Мировому сообществу становится сложнее реагировать на глобальные проблемы из-за нарастающей разобщенности, заявил 21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН).
REGNUM22:46
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За сутки в Алтайском крае от коронавируса умерли 6 человек

За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 68 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 122 пациентов, зарегистрировано 6 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти трех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com19 сентября в 02:36
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В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Обновлено в 06:30 Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.
BFM.ruвчера в 16:38

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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В России предложили выплачивать пособия безработным с детьми бессрочно

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Octagon.Mediaвчера в 23:39
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Reuters узнал об иммунитете к коронавирусу у болевших лихорадкой Денге

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Ведомости02:00
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Навальный потребовал вернуть ему изъятую в Омске одежду

Оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду Политик Алексей Навальный обратился к правоохранительным органам РФ с просьбой вернуть ему изъятые в Омске предметы одежды.
Первый Севастопольскийвчера в 09:34
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