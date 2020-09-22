Продажи новых автомобилей всех видов в 2020 году снизятся на 25–30 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

С чего всё началось «Выйдем в ноль либо в несущественный минус» Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров. Известия вчера в 17:01