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iReactor
iReactor

Мантуров объяснил падение рынка новых автомобилей РФ в 2020 году

Продажи новых автомобилей всех видов в 2020 году снизятся на 25–30 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Выйдем в ноль либо в несущественный минус»

Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Известиявчера в 17:01
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ИА Красная Весна

Минпромторг дал неутешительный прогноз продаж автомобилей в России

ИА Красная Веснавчера в 14:46
Газета.Ru

Минпромторг прогнозирует падение продаж автомобилей на треть по итогам года

Газета.Ruвчера в 13:21
Московский Комсомолец

В Минпромторге прогнозируют падение продаж на российском авторынке на 25-30%

Московский Комсомолецвчера в 18:38
News.ru

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей

News.ruвчера в 18:47
REGNUM

Падение продаж автомобилей в России составит 25-30% — Мантуров

REGNUMвчера в 04:00
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

РИА Новостивчера в 18:21
ТАСС

Минпромторг ожидает падения продаж на российском авторынке на 25-30%

ТАССвчера в 17:42

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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Особое мнение: Аркадий Дубнов

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Эхо Москвывчера в 13:28

Инновационому парку могут сохранить и даже расширить льготы

Инновационому парку могут сохранить и даже расширить льготы Рабочая группа Госсовета по энергетике предлагает сохранить скидки на порожний пробег для инновационных вагонов вопреки намерениям ОАО РЖД их реструктурировать.
Коммерсантъ18:11

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Новый Веквчера в 06:45
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ФБР опасается внешнего вмешательства в выборы из-за голосования по почте

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры (CISA) США опасаются, что голосование по почте увеличит риски внешнего вмешательства в президентские выборы.
ТАСС20:28

Новый владелец квартиры Федосеевой-Шукшиной просит ее вывезти оттуда свои вещи

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Uznayvse.ruвчера в 15:18
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