Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.

с чего всё началось

Как сообщил глава Минпромторга страны Денис Мантуров при общении с журналистами "Известий", прогнозируемое сокращение объемов продаж новых машин составит порядка 25-30%.

Мантуров объяснил падение рынка новых автомобилей РФ в 2020 году

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