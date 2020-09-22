Экономика
Новые автомобилиМантуров объяснил падение рынка новых автомобилей РФ в 2020 году
Как сообщил глава Минпромторга страны Денис Мантуров при общении с журналистами "Известий", прогнозируемое сокращение объемов продаж новых машин составит порядка 25-30%.
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Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.Известия21 сентября в 17:01
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В Минпромторге прогнозируют падение продаж на российском авторынке на 25-30%
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