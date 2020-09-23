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Новые автомобили
Новые автомобили

Мантуров объяснил падение рынка новых автомобилей РФ в 2020 году

Как сообщил глава Минпромторга страны Денис Мантуров при общении с журналистами "Известий", прогнозируемое сокращение объемов продаж новых машин составит порядка 25-30%.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Выйдем в ноль либо в несущественный минус»

Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Известиявчера в 17:01
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Газета.Ru

Минпромторг прогнозирует падение продаж автомобилей на треть по итогам года

Газета.Ruвчера в 13:21
Автостат

Минпромторг ожидает падения продаж на российском авторынке на 25 - 30%

Автостатвчера в 05:28
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

РИА Новостивчера в 18:21
News.ru

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей

News.ruвчера в 18:47
Московский Комсомолец

В Минпромторге прогнозируют падение продаж на российском авторынке на 25-30%

Московский Комсомолецвчера в 18:38
REGNUM

Падение продаж автомобилей в России составит 25-30% — Мантуров

REGNUMвчера в 04:00
ТАСС

Минпромторг ожидает падения продаж на российском авторынке на 25-30%

ТАССвчера в 17:42

Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой
РИА Новости00:45
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