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Новые автомобили
Новые автомобили

Мантуров объяснил падение рынка новых автомобилей РФ в 2020 году

Как сообщил глава Минпромторга страны Денис Мантуров при общении с журналистами "Известий", прогнозируемое сокращение объемов продаж новых машин составит порядка 25-30%.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Выйдем в ноль либо в несущественный минус»

Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Известиявчера в 17:01
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В Минпромторге прогнозируют падение продаж на российском авторынке на 25-30%

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Газета.Ru

Минпромторг прогнозирует падение продаж автомобилей на треть по итогам года

Газета.Ruвчера в 13:21
REGNUM

Падение продаж автомобилей в России составит 25-30% — Мантуров

REGNUMвчера в 04:00
News.ru

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей

News.ruвчера в 18:47
ИА Красная Весна

Минпромторг дал неутешительный прогноз продаж автомобилей в России

ИА Красная Веснавчера в 14:46
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

РИА Новостивчера в 18:21
ТАСС

Минпромторг ожидает падения продаж на российском авторынке на 25-30%

ТАССвчера в 17:42

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