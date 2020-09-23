Мантуров объяснил падение рынка новых автомобилей РФ в 2020 году
Как сообщил глава Минпромторга страны Денис Мантуров при общении с журналистами "Известий", прогнозируемое сокращение объемов продаж новых машин составит порядка 25-30%.В источнике
С чего всё началось
«Выйдем в ноль либо в несущественный минус»
Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Известиявчера в 17:01
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В Минпромторге прогнозируют падение продаж на российском авторынке на 25-30%
Московский Комсомолецвчера в 18:38