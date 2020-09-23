«Бавария» победит «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА 24 сентября

Матч за Суперкубок УЕФА «Бавария» - «Севилья» пройдет с болельщиками на трибунах (стадион может быть заполнен на 30 процентов) и начнется в 22:00 по московскому времени.