Общество
РБКМантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора
Повышение ставки утилизационного сбора на автомобили не приведет к существенному росту цен на иномарки, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС. Российские машины, как отметил министр, не должны подорожать.
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с чего всё началось
Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.ТАССвчера в 15:11
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Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за повышения утильсбора
Российская газетавчера в 15:00
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