Общество

РБКРБКМантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора

Повышение ставки утилизационного сбора на автомобили не приведет к существенному росту цен на иномарки, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС. Российские машины, как отметил министр, не должны подорожать.
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с чего всё началось

Мантуров заявил, что цены на российские автомобили из-за повышения утильсбора не вырастут

Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
ТАССвчера в 15:11

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Мантуров заявил, что цены на российские автомобили из-за повышения утильсбора не вырастут

ТАССвчера в 15:11

Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора

RT на русскомвчера в 17:26

Мантуров заявил, что введение утильсбора не повлияет на цену российских авто

Life.ruвчера в 15:29

Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Известиявчера в 15:11

В Минпромторге оценили риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

РИА Новостивчера в 22:30

Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Российская газетавчера в 15:00

Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора

РБКвчера в 14:51
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11

ТАСС 03:32
Политика

Путин и Зеленский обсудили поставки газа на Украину

Лидеры государств обсудили вопросы поставок газа и продолжение транзита через Украину.
Lenta.ru вчера в 15:02
Общество

Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Общество

Против митингующих в Тбилиси применили водометы

Вести.Ru вчера в 22:41
Общество

В Совфеде могут поддержать инициативу сделать 31 декабря выходным

Сенаторы могут поддержать предложение сделать 31 декабря выходным днем, если такого же мнения будут придерживаться депутаты Госдумы.
Российская газета 02:22
Происшествия

Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании

Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
RT на русском 02:48
Гаджеты

Мониторы с G-Sync будут поддерживать Adaptive-Sync и HDMI-VRR

Игромания.ру вчера в 16:02
Политика

Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей

Россия не понимает и не принимает обвинения в связи с ЧП в Солсбери, но Лондон обижен на Москву из-за этого, считает посол в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости 02:18
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM 01:31
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Вести.Ru 01:53
Спорт

ВАДА рекомендует полностью изолировать Россию от мирового спорта

России в мировом спорте больше не будет Рекомендации комиссии по соответствию однозначные: на ближайшие четыре года Россия должна быть вымарана, затёрта на карте мирового спорта.
Чемпионат 03:05
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Экономика

Набиуллина: банки РФ почти не страдают от санкций

Последствия западных санкций почти не отражаются на российских банках благодаря усилиям, предпринятым руководством РФ.
REGNUM 02:55
Происшествия

Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД

Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
Газета.Ru вчера в 12:51
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

РИА Новости 03:46
Происшествия

В Иркутске у похитителя-насильника отбили девятилетнюю девочку

В Иркутске задержали мужчину, который чуть не похитил девятилетнюю девочку с целью дальнейшего изнасилования.
REGNUM 03:24
Происшествия

Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину

Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Коммерсантъ 01:37
Происшествия

Адвокат заявил об отмене дела против замглавы Росалкогольрегулирования

Адвокат заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной подтвердил, что прокурор отменил постановление о возбуждении дела против его подзащитной.
RT на русском 03:11
Шоу-бизнес

Малинин назвал Агузарову и Ветлицкую «вылезшими мертвецами»

News.ru 24 ноября в 12:53
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели 24 ноября в 13:55
Происшествия

Возбуждено дело о хищениях в энергетической сфере Дагестана

В сообщении на сайте говорится, что в 2017-2018 г. подозреваемые в преступлении вносили на лицевые счета абонентов необоснованные показания, составляли незаконные акты безучетного потребления электроэнергии, а также скрывали потери электроэнергии при ее транспортировке.
The Moscow Post 03:21
Шоу-бизнес

«Пятый месяц»: Раскрыты детали «беременности» Светланы Ходченковой

Ещё пару месяцев назад возникли слухи о романе Светланы Ходченковой с Семёном Слепаковым.
Bimru.ru вчера в 06:59
Происшествия

РБК сообщил о задержании экс-майора полиции по делу о «квартирах на ночь» в Москве

ФСБ совместно с СКР задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД «Пресненский» майора Руслана Дейниченко, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:35
Общество

Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках

«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.
РБК 03:27
Энергетика

Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
REGNUM вчера в 12:40
Общество

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Lenta.ru вчера в 18:58
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс вчера в 01:06
Армия и оружие

В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане

В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
Газета.Ru 24 ноября в 12:47
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Новый флагман Honor впечатляет размерами отверстия в экране

iXBT.com вчера в 07:12
Армия и оружие

Отказ от закупки Су-57 Индией назвали роковой ошибкой

Avia.pro вчера в 04:48
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