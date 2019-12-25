Общество

РИА НовостиРИА НовостиМантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
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с чего всё началось

«Не каждый станет покупать Apple»

Apple вряд ли уйдет с российского рынка после вступления в силу закона об обязательной предустановке отечественного ПО на гаджеты. За три года в самолеты Sukhoi Superjet 100 и МС-21 будет вложено более 120 млрд рублей.
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Apple не уйдет с российского рынка из-за закона об отечественном ПО

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Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка

РБК19:15

«Не каждый станет покупать»: министр Мантуров оценил вероятность ухода Apple из России

URA.Ru17:38

Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка

RT на русском17:43

Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

ТАСС17:38

Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

РИА Новости19:08

Мантуров оценил вероятность ухода Apple c российского рынка

Известия17:26
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Футбол

Жоау Мариу оценил шансы Алексея Миранчука заиграть в «Ювентусе»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился мнением о шансах своего одноклубника Алексея Миранчука заиграть в чемпионате Италии.
Bookmaker-ratings.ru 14:48
Армия и оружие

Посольство России ответило на слова Джонсона о военных самолетах

Российские военные самолеты не нарушали воздушного пространства Эстонии, заявили в посольстве России в Лондоне.
РИА Новости вчера в 18:02
Транспорт

Первый поезд проехал по Крымскому мосту

На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Коммерсантъ 20:59
Происшествия

При пожаре в общежитии в Иркутской области погиб один человек

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Происшествия

Жителя Барнаула осудили за изнасилование и избиение двух девушек

Суд приговорил к 10,5 годам колонии общего режима жителя Барнаула, который жестоко издевался над 25-летней девушкой, а также насиловал и избивал другую несовершеннолетнюю девушку, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
РИА Новости 04:20
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
RT на русском вчера в 22:31
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Футбол

Защитник ЦСКА Магнуссон оценил итоги 2019 года для своей команды

Защитник московского ЦСКА и сборной Исландии Хердур Магнуссон оценил итоги 2019 года для своей команды.
Газета.Ru вчера в 23:50
Происшествия

Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки

Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы.
Lenta.ru 12:06
Общество

Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Московский Комсомолец 13:44
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM 19:57
Общество

Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию

Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Известия 20:35
Гаджеты

Новейший бюджетный процессор Intel получит неплохую прибавку к частоте

Сегодня в Сети засветился один из самых бюджетных CPU нового поколения — Celeron G5900.
iXBT.com 06:09
Общество

Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами

Lenta.ru 10:11
Общество

Утверждены новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
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Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
РИА Новости 18:32
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Новая функция появится в «Youtube»

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Политика

Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
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Националиста Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

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Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

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Опубликован топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия

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Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
РИА Новости 22 декабря в 22:52
Футбол

Перейра признан лучшим игроком в истории «Краснодара»

Болельщики признали уругвайского полузащитника Маурисио Перейру лучшим игроком "Краснодара" в истории, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 08:49
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На PS4 стала доступна бесплатная динамическая тема Ghost of Tsushima

Gmbox.ru 02:08
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Зеленский резко отчитал улыбающегося чиновника

Президент Украины Владимир Зеленский резко отчитал чиновника, улыбающегося на заседании Совета развития общин и территорий.
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Oukitel оценила защищенный смартфон с АКБ на 8000 мАч в 100 долларов

Дисплей смартфона защищает стекло Corning Gorilla Glass.
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Футбол

Смолов показал многомиллионное предложение от китайского клуба

Нападающий московского футбольного «Локомотив» Федор Смолов во время интервью блогеру Евгению Савину показал распечатку многомиллионого предложения от китайского клуба.
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Более 5 тысяч человек получили прививки от кори в Якутске

Подчищающую иммунизацию против кори в столице республики прошли 5140 человек, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Якутия 24 вчера в 17:27
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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