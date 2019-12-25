Общество

РИА НовостиРИА НовостиМантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

Глава Минпромторга Денис Мантуров усомнился в том, что американская Apple уйдет из России после принятия закона о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры.
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с чего всё началось

«Не каждый станет покупать Apple»

— Промпроизводство в России в ноябре увеличилось на 0,3%, по сравнению с тем же периодом 2018-го, и это минимальные темпы роста за последние два года.
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Мантуров считает, что Apple не уйдет с российского рынка из-за отечественного ПО

Коммерсантъвчера в 21:52

Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка

РБКвчера в 19:15

Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка

RT на русскомвчера в 17:43

Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

РИА Новостивчера в 19:08

Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

ТАССвчера в 17:38

«Не каждый станет покупать»: министр Мантуров оценил вероятность ухода Apple из России

URA.Ruвчера в 17:38

Мантуров оценил вероятность ухода Apple c российского рынка

Известиявчера в 17:26
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Политика

Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Вести.Ru вчера в 23:23
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На «фиолетовой» линии московского метро приостановили движение

Движение приостановлено на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро от станции "Беговая" до "Таганской" из-за пассажира на пути, сообщает Московский метрополитен.
РИА Новости 00:08
Общество

Отель Radisson отказались строить в Барнауле

Московский Комсомолец вчера в 23:01
Футбол

Перейра обратился к болельщикам «Краснодара» на русском языке

Бывший полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра, ныне выступающий за клуб «Орландо Сити», обратился к болельщикам «быков», которые ранее признали его лучшим футболистом в истории клуба.
Чемпионат вчера в 14:45
Транспорт

Первый прошедший по Крымскому мосту поезд доехал до Симферополя

Первый поезд, который проехал Крымский мост, прибыл в столицу Крыма — город Симферополь.
РБК вчера в 23:53
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Происшествия

Националиста Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Ультранационалиста и бойца смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу Рыжий Тарзан Вячеслава Дацика задержали в Ленинградской области за попытку незаконно пересечь границу России и Эстонии.
РБК вчера в 10:00
Общество

РЖД разрешили пассажирам в верхних полках сидеть на нижних местах

В РЖД в новом бланке электронного билета прописали просьбу для пассажиров с нижних полок разрешать попутчикам с верхних полок посидеть внизу в дневное время.
Газета.Ru 00:06
Общество

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru вчера в 22:58
Культура

Владимир Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны

О причастности Мединского к возвращению "Эпидемии" на экраны сообщает "Медуза" со ссылкой на источники внутри ведомства и канала ТНТ.
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Авто

«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada

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Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Происшествия

В центре в Липецке «Форд» сбил пешехода

Как сообщают очевидцы, водитель на «Мондео» гнал со скоростью не менее 120 км\ч и сбил пешехода, который отлетел метров на сорок.
Kursk.com вчера в 23:22
Наука

Из искусственной клетки впервые вырастили живое существо

Долгое время китайские специалисты работали над поисками способов выведения живого существа из искусственной клетки.
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Шоу-бизнес

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Ведущий поделился радостью с подписчиками Звезда проекта "Дом − 2" Андрей Черкасов и его избранница Кристина Ослина сообщили поклонникам радостную новость — они готовятся к пополнению в семье.
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Какие лекарства положены сердечникам бесплатно

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Кино

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Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости вчера в 20:00
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга из-за Крымского моста

Вспоминая детали строительства Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань из Керчи, президент Владимир Путин рассказал о ночном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга.
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Общество

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Происшествия

В двух крупных ДТП в Кузбассе погиб человек, восемь пострадали

Девять автомобилей столкнулись в двух ДТП на федеральной трассе в Кузбассе, есть погибший, перекрыто движение на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
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Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
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СМИ узнали содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Со ссылкой на источник в следствии СМИ узнало, как провел последние часы "стрелок с Лубянки" Евгений Манюров.
Газета.Ru вчера в 14:49
Общество

Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию

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Брянец застрелил жену и покончил с собой

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РИА Новости вчера в 17:52
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Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости вчера в 08:49
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Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера посла Польши

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости вчера в 08:52
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Газета.Ru вчера в 22:17
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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