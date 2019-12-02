Общество

РБКРБКМантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов

В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось

Мантуров: предустановка российского ПО при грамотном подходе не увеличит цены на гаджеты

Закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российского потребителя, при грамотном подходе не приведет к росту цен на гаджеты, считает глава Минпромторга Денис Мантуров.
ТАССвчера в 13:10

Подробнее о событии

Оценено влияние закона о российском софте на стоимость смартфонов

Lenta.ruвчера в 14:22

Мантуров прокомментировал сообщения о подорожании гаджетов

РИА Новостивчера в 13:13

Мантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов

РБКвчера в 13:34

Мантуров оценил возможность удорожания гаджетов из-за российского ПО

RT на русскомвчера в 13:30

Мантуров рассказал о влиянии предустановки российского ПО на цены гаджетов

Известиявчера в 14:00

Мантуров: предустановка российского ПО при грамотном подходе не увеличит цены на гаджеты

ТАССвчера в 13:10

Мантуров объяснил необходимость закона о предустановке российского ПО

Московский Комсомолецвчера в 13:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 00:04, Ашберн
Происшествия

В Оренбурге изменили движение транспорта из-за обрушения моста

REGNUM вчера в 11:49
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс 01 декабря в 14:53
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Общество

Астронавт Хейг гордится получением российского ордена Мужества

REGNUM вчера в 23:14
Спорт

Симона Байлз исполнила великолепный прыжок в воду

В комментариях к видео многие говорили о том, что ей можно выступать в соревнованиях по прыжкам в воду.
Спорт-Экспресс вчера в 08:39
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Политика

Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО

Коммерсантъ вчера в 20:54
Политика

ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Интерфакс вчера в 18:38
Спорт

Исполком WADA по вопросам статуса РУСАДА перенесли из Парижа в Лозанну

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства сообщила о переносе заседания исполкома организации, которое должно состояться 9 декабря, из Парижа в Лозанну.
Вести.Ru вчера в 17:37
Политика

Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ

Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
РИА Новости вчера в 17:40
Происшествия

СК признал пилота виновным по делу о сгоревшем в Шереметьево SSJ100

Расследование по делу о катастрофе с участием самолета Sukhoi Superjet 100, в результате которой погиб 41 человек, завершено.
РБК вчера в 19:57
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС вчера в 02:11
Биатлон

Матвей Елисеев завоевал бронзу на этапе Кубка мира

Российский биатлонист стал третьим в спринте, не допустив ни одного промаха.
Радио Зенит вчера в 03:08
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии

Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
Говорит Москва вчера в 09:57
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек

Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
РИА Новости вчера в 22:35
Политика

Кремль придумал новый способ помочь «Единой России» на выборах в Госдуму

В выборах-2016 участвовало 14 партий (все – по льготе), и 10 непрошедших набрали в сумме 13,1%. Это дало победителям гораздо меньшую прибавку: по подсчетам «Ведомостей», «Единая Россия» получила на 18 мандатов больше, КПРФ и ЛДПР – на пять, «Справедливая Россия» – на два.
Ведомости вчера в 16:17
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Политика

Бывший комиссар движения «Наши» Шлегель объяснил переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы от фракции «Единой России» и комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель дал интервью «Коммерсанту», в котором рассказал, что переехал в Германию, поскольку имеет право на получение гражданства этой страны, будучи этническим немцем.
РБК вчера в 23:15
Экономика

Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния.
РИА Новости вчера в 02:11
Политика

Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом

Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Lenta.ru вчера в 15:06
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета вчера в 06:02
Гаджеты

Intel представляет Ponte Vecchio

Компания Intel продолжает продвигаться на рынок дискретных графических решений. Первые чипы Xe для ПК планируется выпустить в 2020 году.
Computerworld Россия 30 ноября в 16:13
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Энергетика

В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным

Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Коммерсантъ вчера в 22:17
Политика

В Киеве не увидели «прорывных идей» в коммюнике «нормандской встречи»

Проект итогового документа по результатам запланированной на 9 декабря во Франции встречи лидеров стран «нормандского формата» не содержит «прорывных идей», заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире канала ICTV.
Взгляд.ру вчера в 18:16
Политика

США рассматривают возможность повышения пошлин на товары из ЕС

Арбитраж ВТО отклонил иск Евросоюза по поводу размера пошлин, которыми Соединенные Штаты, в соответствии с ранее принятым арбитрами решением, могут обложить товары и услуги ЕС в связи с нарушением правил при субсидировании авиастроительной корпорации Airbus.
ТАСС вчера в 16:58
Происшествия

Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился

Ангар с каучуком и фанерой, который загорелся в Петербурге на площади более 10 тыс. кв. метров, обрушился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.
Интерфакс вчера в 23:22
Кино

Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Культуромания вчера в 04:48
Политика

Об отмене «северных» надбавок речи не идёт — Песков

Отменять надбавки к зарплатам для работников северных регионов России не планируется.
REGNUM вчера в 07:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное