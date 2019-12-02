Закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российского потребителя, при грамотном подходе не приведет к росту цен на гаджеты, считает глава Минпромторга Денис Мантуров.

с чего всё началось

В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров, передает ТАСС.

Мантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов

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