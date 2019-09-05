Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

с чего всё началось

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, но может осложнить достижение целевых показателей по производству и экспорту продукции. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума, передает ТАСС.

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