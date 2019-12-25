Apple вряд ли уйдет с российского рынка после вступления в силу закона об обязательной предустановке отечественного ПО на гаджеты. За три года в самолеты Sukhoi Superjet 100 и МС-21 будет вложено более 120 млрд рублей.

с чего всё началось

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.

Общество Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ФБК блогера Алексея Навального Шаведдинов якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.

Происшествия В Киеве завели дело после угроз журналистам в суде по делу Шеремета Киевская полиция возбудила дело по факту угроз или насилия в отношении журналистов после заседания апелляционного суда, на котором была оставлена под арестом подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, сообщает пресс-служба нацполиции Украины.

Экономика Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.

Происшествия Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки Евгений Манюров, открывший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, хотел пройти курс по москвоведению на английском языке, чтобы встречать иностранных гостей.

Авто Мантуров спрогнозировал объем падения продаж автомобилей в России Объем падения продаж автомобилей в России в 2019 году составит не более 2,5-3%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Известия».

Шоу-бизнес Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.

Кино Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена» Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.

Политика Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

Футбол Крыховяк сыграл свадьбу с французской моделью Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сыграл свадьбу накануне Рождества. Избранницей футболиста стала французская модель Селия Яунат.

Политика Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.