Общество
RT на русскомМантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
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с чего всё началось
Apple вряд ли уйдет с российского рынка после вступления в силу закона об обязательной предустановке отечественного ПО на гаджеты. За три года в самолеты Sukhoi Superjet 100 и МС-21 будет вложено более 120 млрд рублей.Известия16:01
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Авто
Представители АвтоВАЗа подвели итоги 2019 года для бренда LADA
Общество
В зоопарке на мальчика попытался напасть тигр
В зоопарке Ирландии на мальчика попытался напасть тигр.
Общество
Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова
Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ФБК блогера Алексея Навального Шаведдинов якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь водой
Роспотребнадзор порекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой для минимизации его вреда организму человека.
Происшествия
В Киеве завели дело после угроз журналистам в суде по делу Шеремета
Киевская полиция возбудила дело по факту угроз или насилия в отношении журналистов после заседания апелляционного суда, на котором была оставлена под арестом подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, сообщает пресс-служба нацполиции Украины.
Армия и оружие
Минобороны РФ подтвердило успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»
Начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал об успешных испытаниях комплекса ПВО сухопутных войск «Гибка-С».
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Общество
В Пулково с 1 января введут режим «открытого неба»
Режим «открытого неба» в петербургском аэропорту Пулково начнет действовать с 1 января 2020 года, планируется, что первый этап продлится пять лет, передает РИА Новости.
Экономика
Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
Гаджеты
Аналитики назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале
Смартфон iPhone XR стал самой популярной моделью в мире за третий квартал 2019 года.
Общество
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Наука
Ученые объяснили слипание овсяных колечек
Происшествия
Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки
Евгений Манюров, открывший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, хотел пройти курс по москвоведению на английском языке, чтобы встречать иностранных гостей.
Армия и оружие
Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов
Увеличивается угроза применения беспилотников террористами в любой стране мира.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Авто
Мантуров спрогнозировал объем падения продаж автомобилей в России
Объем падения продаж автомобилей в России в 2019 году составит не более 2,5-3%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Известия».
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Кино
Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена»
Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью
Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала, передает РИА "Новости".
Кино
Фильм «Одесский пароход». Все готово к премьере!
Футбол
Крыховяк сыграл свадьбу с французской моделью
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сыграл свадьбу накануне Рождества. Избранницей футболиста стала французская модель Селия Яунат.
Политика
Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса
РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.
Шоу-бизнес
Сестра Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
Сестра покойной певицы в одном из ресторанов Подмосковья обнаружила копию памятника, который установлен на могиле Жанны Фриске.
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Происшествия
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7
Авто
Названы цены на обновленный Jaguar F-Type
Стандартное купе Jaguar F-Type стоит минимум 5 715 000 рублей, кабриолет – 5 928 000 рублей.