Общество

RT на русскомRT на русскомМантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
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с чего всё началось

«Не каждый станет покупать Apple»

Apple вряд ли уйдет с российского рынка после вступления в силу закона об обязательной предустановке отечественного ПО на гаджеты. За три года в самолеты Sukhoi Superjet 100 и МС-21 будет вложено более 120 млрд рублей.
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Мантуров оценил вероятность ухода Apple c российского рынка

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RT на русском17:43

Мантуров уверен, что Apple не уйдет с рынка из-за закона о предустановке российского ПО

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«Не каждый станет покупать»: министр Мантуров оценил вероятность ухода Apple из России

URA.Ru17:38

Глава Минпромторга оценил вероятность ухода Apple из России как низкую

News.ru18:00

Мантуров оценили возможность ухода Apple из России

РЕН ТВ17:52

Мантуров считает уход Apple с российского рынка маловероятным

Экономика сегодня18:09
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В зоопарке Ирландии на мальчика попытался напасть тигр.
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Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ФБК блогера Алексея Навального Шаведдинов якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.
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Режим «открытого неба» в петербургском аэропорту Пулково начнет действовать с 1 января 2020 года, планируется, что первый этап продлится пять лет, передает РИА Новости.
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Аналитики назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале

Смартфон iPhone XR стал самой популярной моделью в мире за третий квартал 2019 года.
РБК 16:13
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Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
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В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик

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Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов

Увеличивается угроза применения беспилотников террористами в любой стране мира.
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Мантуров спрогнозировал объем падения продаж автомобилей в России

Объем падения продаж автомобилей в России в 2019 году составит не более 2,5-3%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Известия».
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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