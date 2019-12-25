Общество

RT на русскомRT на русскомМантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
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с чего всё началось

«Не каждый станет покупать Apple»

Apple вряд ли уйдет с российского рынка после вступления в силу закона об обязательной предустановке отечественного ПО на гаджеты. За три года в самолеты Sukhoi Superjet 100 и МС-21 будет вложено более 120 млрд рублей.
Известия16:01

Подробнее о событии

Apple не уйдет с российского рынка из-за закона об отечественном ПО

Телеканал 360°20:05

Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка

РБК19:15

Мантуров оценил вероятность ухода Apple c российского рынка

Известия17:26

Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка

RT на русском17:43

Мантуров уверен, что Apple не уйдет с рынка из-за закона о предустановке российского ПО

ТАСС17:38

«Не каждый станет покупать»: министр Мантуров оценил вероятность ухода Apple из России

URA.Ru17:38

Мантуров оценил возможность отказа Apple от российского рынка

РИА Новости19:08
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Экономика

Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости 11:27
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Глава СПЧ отреагировал на обвинения со стороны Винокуровой

News.ru 06:41
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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
RT на русском 03:14
Общество

Тигр в зоопарке попытался напасть на ребенка и попал на видео

В Дублинском зоопарке, Ирландия, тигр попытался напасть на мальчика и врезался в стекло.
Lenta.ru 03:02
Общество

Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами

Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Lenta.ru 10:11
Общество

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
ToDay News Ufa 22 декабря в 03:01
Шоу-бизнес

Медики не отпускают Анастасию Заворотнюк из клиники на Новый год

Медики подмосковной реабилитационной клиники, где находится на лечении 48-летняя актриса, не стали рисковать и решили не отпускать Анастасию Заворотнюк на Новый год домой.
Ugpressa.ru вчера в 13:09
Футбол

«Рубин» интересуется Соболевым и Шатовым

«Рубин» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову и форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву, утверждает «Спорт-Экспресс».
Спорт день за днем 14:42
Происшествия

Бойца ММА избили в Москве на глазах его девушки

Бывший боец смешанных боевых искусств Дмитрий Кузнецов подвергся нападению со стороны троих молодых людей, когда разгружал машину на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 07:14
Экономика

В России перед Новым годом подорожал алкоголь

В России перед Новым годом подорожали алкогольные напитки.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:16
Экономика

Более 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками

Банк «ДОМ.РФ» и банки-агенты, ВТБ и АТБ уже приняли 1777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
REGNUM 19:32
Кино

В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»

В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Известия вчера в 13:23
Транспорт

Пассажирский поезд впервые пересек Крымский мост

Первый пассажирский поезд рейса Санкт-Петербург – Севастополь проехал по Крымскому мосту и въехал на территорию Крыма, сообщает 25 декабря ТАСС.
Известия 20:01
Происшествия

Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка

По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.
Газета.Ru 16:28
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Коммерсантъ 19:34
Политика

Кабмин Украины провел экстренное заседание по транзиту газа из России

«В ближайшие минуты начнется экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией», — написал Гончаренко.
РБК 20:16
Шоу-бизнес

Симоньян рассказала об обещанной пуле и любви с Кеосаяном

Накануне в "Судьбе человека" у Бориса Корчевникова был режиссер Тигран Кеосаян.
Вести.Ru 06:48
Происшествия

Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии под Иркутском

Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии в поселке Залари Иркутской области.
Известия 19:56
Общество

Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Московский Комсомолец 13:44
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Коммерсантъ 07:51
Авто

Все автомобили Lada подорожают с нового года

Ведомости 17:06
Технологии

Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков

Согласно Twitter Support, разработчики платформы недавно обнаружили ошибку, которая позволяла обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также допускала появление сразу нескольких таких изображений в одном твите.
CNews 03:15
Гаджеты

В сети появился список приложений для Android с новым вирусом Soraka

В магазине приложений Google Play эксперты по безопасности нашли очередное вредоносное программное обеспечение, которое обозначили названием Soraka.
Вечерний курьер 09:26
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Музыка

Скриптонит выпустил новый альбом «2004»

Пятый канал 03:00
Культура

Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве

Inc-news.ru 22 декабря в 15:39
Общество

Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками

Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.
Газета.Ru 03:58
Авто

В Москве с 1 января подорожает эвакуация автомобилей

Эвакуация и хранение автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД, в Москве подорожает с 1 января будущего года.
Российская газета 12:25
Культура

Машков представит первую постановку в статусе худрука Театра Табакова

Народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков представит 25 декабря спектакль «Ночь в отеле».
RT на русском 17:00
Общество

Пенсионный Фонд рассказал о январских выплатах пенсий

Напомним, в 2019 года фонд провел индексацию страховых пенсий на 7,05%, что позволило увеличить выплаты сверх уровня инфляции.
Мир новостей 22 декабря в 01:12
Как работают Яндекс.Новости?
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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