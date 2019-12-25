Общество
RT на русскомМантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
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с чего всё началось
Apple вряд ли уйдет с российского рынка после вступления в силу закона об обязательной предустановке отечественного ПО на гаджеты. За три года в самолеты Sukhoi Superjet 100 и МС-21 будет вложено более 120 млрд рублей.Известия16:01
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Экономика
Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
Общество
Тигр в зоопарке попытался напасть на ребенка и попал на видео
В Дублинском зоопарке, Ирландия, тигр попытался напасть на мальчика и врезался в стекло.
Общество
Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами
Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
Шоу-бизнес
Медики не отпускают Анастасию Заворотнюк из клиники на Новый год
Медики подмосковной реабилитационной клиники, где находится на лечении 48-летняя актриса, не стали рисковать и решили не отпускать Анастасию Заворотнюк на Новый год домой.
Футбол
«Рубин» интересуется Соболевым и Шатовым
«Рубин» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову и форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву, утверждает «Спорт-Экспресс».
Происшествия
Бойца ММА избили в Москве на глазах его девушки
Бывший боец смешанных боевых искусств Дмитрий Кузнецов подвергся нападению со стороны троих молодых людей, когда разгружал машину на северо-востоке Москвы.
Экономика
В России перед Новым годом подорожал алкоголь
В России перед Новым годом подорожали алкогольные напитки.
Экономика
Более 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками
Банк «ДОМ.РФ» и банки-агенты, ВТБ и АТБ уже приняли 1777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Кино
В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»
В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Транспорт
Пассажирский поезд впервые пересек Крымский мост
Первый пассажирский поезд рейса Санкт-Петербург – Севастополь проехал по Крымскому мосту и въехал на территорию Крыма, сообщает 25 декабря ТАСС.
Происшествия
Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.
Политика
Кабмин Украины провел экстренное заседание по транзиту газа из России
«В ближайшие минуты начнется экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией», — написал Гончаренко.
Шоу-бизнес
Симоньян рассказала об обещанной пуле и любви с Кеосаяном
Накануне в "Судьбе человека" у Бориса Корчевникова был режиссер Тигран Кеосаян.
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии под Иркутском
Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии в поселке Залари Иркутской области.
Общество
Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК
Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Авто
Все автомобили Lada подорожают с нового года
Технологии
Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков
Согласно Twitter Support, разработчики платформы недавно обнаружили ошибку, которая позволяла обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также допускала появление сразу нескольких таких изображений в одном твите.
Гаджеты
В сети появился список приложений для Android с новым вирусом Soraka
В магазине приложений Google Play эксперты по безопасности нашли очередное вредоносное программное обеспечение, которое обозначили названием Soraka.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Музыка
Скриптонит выпустил новый альбом «2004»
Культура
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Общество
Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками
Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.
Авто
В Москве с 1 января подорожает эвакуация автомобилей
Эвакуация и хранение автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД, в Москве подорожает с 1 января будущего года.
Культура
Машков представит первую постановку в статусе худрука Театра Табакова
Народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков представит 25 декабря спектакль «Ночь в отеле».
Общество
Пенсионный Фонд рассказал о январских выплатах пенсий
Напомним, в 2019 года фонд провел индексацию страховых пенсий на 7,05%, что позволило увеличить выплаты сверх уровня инфляции.