Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

с чего всё началось

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.

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