Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМантуров оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.
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с чего всё началось

Мантуров: переход на 4-дневную рабочую неделю может осложнить достижение цели по экспорту

Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
ТАСС07:14

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Мантуров: переход на четырехдневку осложнит достижение цели по экспорту

Коммерсантъ09:24

Мантуров оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

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Мантуров оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели

РИА Новости07:17

Мантуров рассказал о влиянии 4-дневной рабочей недели на экспорт

РЕН ТВ07:03

Минпромторг заявил о сложностях при переходе на четырехдневную рабочую неделю

Rambler News Service06:57
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Общество

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
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