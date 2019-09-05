Экономика
РИА НовостиМантуров оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.ТАСС07:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Минпромторг заявил о сложностях при переходе на четырехдневную рабочую неделю
Rambler News Service06:57
Автоматически обработано 6978 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Происшествия
В Казани грузовик въехал в людей около рынка
В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Политика
К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов
Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Футбол
Футболист ЦСКА Ефремов перенес операцию и пропустит до семи месяцев
Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов перенес операцию на правом колене в связи с разрывом медиальной и передней крестообразной связок и пропустит шесть-семь месяцев, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 11:46
Гаджеты
Puma представила смарт-часы на Wear OS
На международной выставке потребительской электроники IFA 2019 в Берлине немецкая компания Puma, в сотрудничестве с американским брендом Fossil Group, представила «умные» часы PUMA Smartwatch.
MobiDevices 09:55
Армия и оружие
США намерены развернуть запрещенные ДРСМД ракеты к началу 2020-х годов
Вашингтон планирует разместить новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile) и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), к началу 2020-х годов.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 08:45
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Футбол
Футболист Фернандеш вошел в заявку «Краснодара» на матчи Лиги Европы
Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш включен в заявку "Краснодара" для участия в групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2019/20.
ТАСС 11:34
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Авто
Toyota разработала новую платформу для компактных авто
Новая платформа GA-B станет развитием идей архитектуры TNGA, на которой построены такие автомобили как Toyota Prius, Toyota Corolla, Toyota Camry и даже Toyota RAV4.
Тарантас Ньюс 10:50
Политика
В Раде ситуацию с каналом NewsOne назвали политически ангажированной
Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной.
РИА Новости 07:52
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Армия и оружие
Из-за санкций на российские подлодки поставили старье
На российские подлодки, которые дежурят у берегов Сирии, из-за санкций заменили батареи импортного производства на старые советские.
Утро.ru 09:47
Хоккей
Панарин: не знаю, будем ли теперь ходить с Овечкиным на ужины
Раньше ходили на ужины вместе, теперь даже не знаю - будем ли.
Pravda.Ru 10:59
Космос
В угольной шахте в России обнаружили древний корабль пришельцев
Диаметр диска составлял 1,2 метра, а вес достигал 200 килограммов. По мнению Уоринга, шахтеры обнаружили беспилотный корабль инопланетян.
UfacityNews.ru 03 сентября в 04:02
Космос
Робота Федора включили перед возвращением из космоса на Землю
Робота Федора включили перед возвращением на Землю.
Петербургский дневник 11:44
Политика
Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27