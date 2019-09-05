Экономика
РИА НовостиМантуров оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.
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Минпромторг заявил о сложностях при переходе на четырехдневную рабочую неделю
Rambler News Service06:57
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 08:49, Вашингтон
Политика
Русская архиепископия получила внешнее управление
5 сентября на официальном сайте русской архиепископии в Западной Европе опубликовано заявление ее главы, архиепископа Хариупольского Иоанна (Реннето), в котором он опровергает не только с канонической точки зрения, но и с позиций французского законодательства назначение Адамакиса.
Независимая газета 06:49
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Политика
Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко
"Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней", — написала в своем Telegram-канале Поклонская.
РИА Новости 07:46
Экономика
Россиян предупредили о риске роста цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов.
Lenta.ru 06:36
Общество
Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы
Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
Lenta.ru 07:58
Политика
В МИД Украины оценили слова боснийского чиновника о российском Крыме
Ранее Додик в интервью заявил, что Крым является частью России.
RT на русском 07:36
Политика
Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.
РБК 08:13
Общество
В Госдуме прокомментировали идею Грефа отменить экзамены в школах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с НСН прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают желания учиться и их надо отменить.
RT на русском 08:00
Кино
Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров
"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42
Происшествия
Прогулочный катер затонул у берегов Крыма
Известия 08:14
Происшествия
В Донецке снова произошел взрыв
4 сентября в Донецке произошел взрыв на пустыре на территории шахты имени Скочинского на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения.
Lenta.ru 07:33
Экономика
Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий
В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов могут рассчитывать инвалиды, работники крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Lenta.ru 08:28
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Наука
Иглоукалывание снизило тягу к алкоголю у крыс
Южнокорейские и американские исследователи установили, что для крыс-алкоголиков весьма эффективными средствами снижения их зависимости от спиртного являются иглоукалывание и применение подавляющих стресс гормонов.
Faktom 08:24
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
RT на русском 07:39
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Политика
Путин пообещал пригласить лидеров «Большой семерки» на саммит в России
Следующий саммит «Большой восьмерки» (страны G7 плюс Россия) стоит провести в России, как планировалось до этого, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
РБК 07:44
Политика
Абэ подарил Путину старинную гравюру
Москва-Баку.ru 07:46
Общество
Колледжи прекратят прием по специальностям с устаревшими программами
Суть документа в том, что с 2021 года по ряду профессий и специальностей приема в колледжи больше не будет.
Российская газета 06:56
Экономика
Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Политика
Путин прокомментировал участие молодежи в протестах в Москве
Молодые люди имеют право на выражение своей точки зрения в ходе протестных акций, но действовать надо в позитивном ключе и в рамках закона, заявил на ВЭФе президент России Владимир Путин.
Ведомости 06:32
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости 03 сентября в 18:28
Шоу-бизнес
Валентина Гафта парализовало после инсульта
Взгляд.ру 05:13
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Политика
«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером
Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости 02 сентября в 18:04
Политика
Премьер Малайзии не доверяет выводам ССГ о виновных в крушении MH17
Председатель правительства Малайзии Махатхир Мохамад сомневается в правильности выводов Совместной следственной группы, которая назвала виновных в крушении пассажирского самолёта Boeing MH17 в Донецкой области Украины в июле 2014 года.
REGNUM 02:56