На складах в Москве остается 15,5 млн медицинских масок. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24». «В Москве на сегодняшнее утро на складах «Дельруса», который уполномочен к централизованной закупке, 15,5 млн в остатке», — сказал Мантуров.

Мантуров оценил запасы масок на складах в Москве

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