Общество

РБКРБКМантуров оценил запасы масок на складах в Москве

На складах в Москве остается 15,5 млн медицинских масок. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24». «В Москве на сегодняшнее утро на складах «Дельруса», который уполномочен к централизованной закупке, 15,5 млн в остатке», — сказал Мантуров.
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В Минпромторге рассказали о количестве медмасок на складах Москвы

RT на русском12:38

Минпромторг заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков

РИА Новости07:01

Мантуров заявил, что на складах в Москве остаётся 15,5 млн защитных масок

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Мантуров: на складах Москвы остается 15,5 млн защитных масок для распределения в регионы

ТАСС11:52

Мантуров: в России нет дефицита масок и антисептиков

Коммерсантъ07:46

Мантуров: в регионы будут направлены 15,5 млн защитных масок

Газета.Ru12:16

В правительстве заявили об отсутствии дефицита масок и антисептиков

Вести.Ru06:46
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:59, Ашберн
Общество

Замглавы НИИ Пастера рассказал о сложностях диагностики коронавируса

Заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор биологических наук Александр Семенов в интервью РБК рассказал о сложностях диагностики коронавируса.
Piter.tv 13:15
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Футбол

Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем

Голландская газета De Telegraaf сообщает, что сегодня 3 мая из-за проблем с сердцем был госпитализирован главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман.
Советский спорт 13:38
Здоровье

За сутки в Оренбуржье выявлено 54 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки выявлено 54 новых случая заболевания, на въезде в регион диагноз поставлен 11 людям.
Prooren.ru 06:40
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Экономика

Собственникам не хватает арендаторов

Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отмечает, что во многих региональных городах, где ситуация с занятостью не очень хорошая, собственники вынуждены предоставлять не только скидки, но и арендные каникулы, в период которых жилец берет на себя только расходы на коммунальные услуги.
Коммерсантъ 07:00
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Общество

Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
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Общество

За сутки в России выявлено 10 633 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было подтверждено 10 633 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 03:31
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Футбол

Роналду не может вылететь с Мадейры в Турин

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не может покинуть Мадейру из-за того, что его частный самолёт находится в Мадриде, сообщает Football Italia со ссылкой на телеканал TVI.
Чемпионат 14:38
Общество

Роспотребнадзор допускает ужесточение режима самоизоляции

Новый Калининград Роспотребнадзор не исключает, что после майских праздников режим самоизоляции в регионах страны будет ужесточен.
Новый Калининград.Ru 08:55
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Шоу-бизнес

Анатолий Цой тайно сделал пластическую операцию

Певца останавливал лишь контракт с Константином Меладзе, в рамках которого участникам группы MBAND были запрещены любые изменения внешности, включая татуировки.
Paparazzi.ru 02:09
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Происшествия

В омской больнице у врача и медсестры подозревают коронавирус

Пациентов пульмонологического отделения горбольницы №1 в Омске экстренно распределяют по другим лечебным учреждениям из-за подозрений, что в отделении выявлен коронавирус, сообщает Минздрав Омской области.
РИА Новости 10:38
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Общество

Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.
RT на русском 05:38
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Общество

Тренер «Ахмата» обратился к «ноющим» о деньгах россиянам

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов опубликовал в инстаграме видео, в котором высказался о людях, требующих от государства денег в период режима самоизоляции.
РИА Новости 14:47
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Здоровье

В России потребление алкоголя за время самоизоляции выросло на 2-3%

Потребление алкоголя в России выросла на 2-3% за время самоизоляции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:59
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Общество

Спрогнозирован срок возобновления рейсов по миру

Официальный представитель компании «Аэрофлот» Юлия Спивакова спрогнозировала срок возобновления полетов по миру.
Lenta.ru 14:44
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
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Шоу-бизнес

Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН вчера в 12:26
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Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
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Политика

Репетиция воздушного парада Победы пройдёт 4 мая в Москве

Москва, 2 мая 2020, 23:57 — REGNUM В небе Москвы 4 мая будет проведена репетиция авиапарада Победы, сообщает 2 мая газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 16:57
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Финансы

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
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Общество

Немецкий регулятор частично подтвердил новость о «Северном потоке-2»

О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф.
Вести.Ru вчера в 11:18
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Наука

Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D

Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
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Армия и оружие

Израиль уничтожил авиабазу с истребителями МиГ-29 в Сирии

Discover24 02:35
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Шоу-бизнес

Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет

Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru вчера в 15:40
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Здоровье

Врач рассказал о ранних симптомах коронавируса

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал ранние симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией.
Известия 13:17
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Культура

Названа дата начала второго сезона шоу «Маска»

Продолжение шоу «Маски» выйдет 14 февраля 2021 года. Стоит отметить, подготовка ко второму сезону популярного проекта уже начата.
Актуальные Новости 05:14
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Общество

Столичные росгвардейцы следят за нарушителями карантина с воздуха

Сотрудники Росгвардии следят за соблюдением режима самоизоляции в Москве и Подмосковье с помощью вертолетов и беспилотников.
Вечерняя Москва 06:36
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Армия и оружие

Китай: США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Россию

Автор из Китая решил рассказать о том, почему при всей свое боевой мощи и политике запугивания США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Российскую Федерацию, сообщает китайское издание Феникс.
Вечерний курьер 09:16
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Политика

Посольство России прокомментировало заявление Киева по Одессе

«Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений», — рассказали в ведомстве ТАСС, комментируя заявление МИД Украины о ситуации с расследованием гибели 48 человек в Одессе.
RT на русском 12:52
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Общество

Число умерших от коронавируса в штате Нью-Йорк выросло за сутки на 299

После продолжавшегося несколько дней подряд снижения смертность от инфекции снова стала расти. Это признал губернатор Эндрю Куомо.
Эхо Москвы вчера в 13:31
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