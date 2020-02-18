Происшествия

РБКРБКМантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Самолет сел во Внуково, подтвердил «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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Российский министр оказался на борту самолета с неисправностью

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Sukhoi Superjet аварийно сел во Внуково

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Источник: SSJ-100 со сработавшим датчиком неисправности успешно приземлился во Внуково

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