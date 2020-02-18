В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Самолет сел во Внуково, подтвердил «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

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