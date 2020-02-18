Происшествия
РБКМантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100
В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Самолет сел во Внуково, подтвердил «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев поможет перевезти граждан нескольких стран, в том числе России, из Китая из-за распространения нового типа коронавируса.
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В конце года состоятся выборы президента Федерации футбола Испании (RFEF).
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«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии
В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
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Отрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии
В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями.
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Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
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