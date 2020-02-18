Происшествия

ИзвестияИзвестияМантуров подтвердил успешную посадку самолета во Внуково

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подтвердил информацию о прибытии самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Русджет» в аэропорт Внуково после сообщений о его неисправности. Об этом во вторник, 18 февраля, «РИА Новости» рассказал источник, близкий к чиновнику.
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