Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19

Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать307
с чего всё началось

Денис Мантуров: РФ к 2021 году будет выпускать миллионы доз вакцин от коронавируса в месяц

Российские фармплощадки готовятся к производству вакцин от коронавируса и уже в сентябре начнут их серийный выпуск, рассчитывает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
ТАСС01:00

Подробнее о событии

Мантуров: в 2021 году в России будут выпускать миллионы доз вакцины от COVID-19

Коммерсантъ02:50

Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19

RT на русском02:45

Мантуров пообещал миллионы доз вакцины от COVID в месяц к 2021 году

РБК01:58

Российскую вакцину от коронавируса начнут производить в сентябре

Телеканал 360°02:08

В Минпромторге рассказали о производстве миллионов доз вакцины от коронавируса

Lenta.ru01:51

Мантуров назвал вероятное время начала серийного выпуска вакцины от COVID-19

Известия01:27

Мантуров рассказал, когда начнется серийный выпуск первой в России вакцины от коронавируса

ТАСС01:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия вчера в 08:41
4,2K
Наука

В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

RuNews24.ru 31 июля в 07:10
85
Происшествия

Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову

Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
218
Общество

Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 02:28
414
Экономика

«Ъ»: у нефтяников намерены изъять 200 млрд рублей через налоги

Изменение НДД не только ухудшит его параметры для компаний, но и будет означать дополнительное изъятие у них за три года около 200 млрд рублей.
REGNUM 03:47
192
Политика

Советник Трампа пригрозил Москве последствиями за «сговор» с талибами

Президент США Дональд Трамп назвал публикации «заказными» и отметил, что ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу не сообщали об атаках на американцев в Афганистане по заказу Москвы.
РБК вчера в 23:42
24
Происшествия

СКР завел дело о геноциде мирных жителей в Псковской области

Lenta.ru 03:18
37
Происшествия

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

Известия вчера в 15:37
7K
Общество

Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа

С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:55
117
Общество

В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса

Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия вчера в 10:56
725
Общество

КНР откроет на границе с Россией аналог Уханьской биолаборатории

Как отметил эксперт, подобная лаборатория в России находится в Хабаровске.
RuNews24.ru вчера в 23:27
Общество

Правительство упростит выдачу россиянам субсидий на оплату услуг ЖКХ

«Правительство упростит условия получения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг», – заявил на собрании Мишустин, отметив, что Кабмин уже подготовил соответствующее постановление.
Evo-rus.com 31 июля в 08:29
9
Происшествия

При пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске погиб один человек

Норильск, Красноярский край, 3 августа 2020, 09:45 — REGNUM В результате пожара, произошедшего на ТЭЦ-2 в Норильске, погиб один человек.
REGNUM 02:45
3
Общество

В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
RT на русском вчера в 16:47
212
Политика

Тимошенко заявила о «трагической ошибке» украинских граждан

РБК 01:38
117
Общество

Свердловский депутат указал в декларации за 2019 год доход в 4 копейки

Свердловский депутат Илья Гаффнер в декларации за 2019 год указал доход в 4 копейки.
RT на русском 03:32
Общество

Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов

В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
23
Общество

Верховный суд отклонил иск к Путину по указу о разовых выплатах на детей

Верховный суд отказал в рассмотрении коллективного иска родителей к президенту Владимиру Путину о разовых выплатах на детей до 16 лет, установленных главой государства из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 12:58
184
Армия и оружие

Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО

ВСУ получат вместо автомата Калашникова винтовки UAR-15. Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО.
Piter.tv 01:34
61
Происшествия

Междугородный автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет на Сахалине

В момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров.
Известия 00:23
1
Происшествия

Таксист полгода платил российскому школьнику за интимный массаж

При первом же очном знакомстве мужчина попросил за денежное вознаграждение сделать ему массаж тела, включая интимные зоны.
Lenta.ru 02:45
Космос

Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно

На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
1,1K
Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре в ряде регионов России

Москва, 3 августа 2020, 09:27 — REGNUM В ряде российских регионов в течение текущей недели ожидается температура воздуха выше климатической нормы.
REGNUM 02:27
4
Здоровье

Минздрав России раздаст врачам QR-коды для социальных сервисов

Минздрав России планирует запустить сервис идентификации медицинских работников, который позволит с помощью QR-кода предоставлять врачам различные скидки.
Известия 03:04
1
Политика

Губернатор накажет мэра Екатеринбурга, отняв у него полномочия

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вмешался в конфликт между застройщиками Екатеринбурга и мэром Александром Высокинским, который из экономического превратился в политический.
URA.Ru вчера в 15:08
Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
41
Футбол

Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»

Российская газета вчера в 15:15
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 03:30
1
Шоу-бизнес

Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова

Актриса Кристина Асмус в комментариях к своему посту в Instagram ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она разводится, намерен вновь жениться на другой женщине уже в январе.
РИА Новости 01:47
3
Общество

В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников

ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
RT на русском 02:42
4
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное