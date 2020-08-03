Коронавирус
RT на русскомМантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
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с чего всё началось
Российские фармплощадки готовятся к производству вакцин от коронавируса и уже в сентябре начнут их серийный выпуск, рассчитывает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.ТАСС01:00
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Evo-rus.com 31 июля в 08:29
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В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
RT на русском вчера в 16:47
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Свердловский депутат указал в декларации за 2019 год доход в 4 копейки
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РБК вчера в 12:58
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