Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призывает финансовые институты находить компромисс с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Финансовым институтам следует прийти к взаимному соглашению с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса. Об глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью ТАСС.

Футбол СМИ: «Манчестер Сити» мог предоставить ложные доказательства в CAS Свидетели со стороны английского футбольного клуба "Манчестер Сити" могли дать ложные показания и предоставить искаженные доказательства в ходе заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по их спору с УЕФА, сообщает Der Spiegel.

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки. 6

Происшествия С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского. 33

Общество Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. 47

Политика Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета. 14

Политика Трамп предложил перенести выборы президента США Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны. 393

Наука Банановые волокна предложили использовать в производстве автомобилей Исследователи из Университета Йоханнесбурга предложили использовать плантаны (крупные овощные бананы, распространенные в Африке, Азии и Южной Америке) в автомобильной промышленности.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Политика Зеленский предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о предоставлении государственного статуса ряду религиозных праздников, в частности таким, как Курбан-байрам, Ханука и Пасха христиан западного обряда.

Происшествия Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января «Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 г.», ‒ сказал адвокат потерпевших Александр Добровинский. 817

Общество СК возбудил дело против трижды проголосовавшей в Израиле россиянки Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту использования гражданкой России в Израиле трёх бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ. 64