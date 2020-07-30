Экономика

РБКРБКМантуров попросил «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса

Финансовым институтам следует прийти к взаимному соглашению с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса. Об глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью ТАСС.
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с чего всё началось

Глава Минпромторга призвал «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призывает финансовые институты находить компромисс с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
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Мантуров призвал кредиторов не «рейдерить» торговые центры в условиях кризиса

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Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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