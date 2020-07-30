Экономика
РБКМантуров попросил «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса
Финансовым институтам следует прийти к взаимному соглашению с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса. Об глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью ТАСС.
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с чего всё началось
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призывает финансовые институты находить компромисс с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.ТАСС09:14
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СМИ: «Манчестер Сити» мог предоставить ложные доказательства в CAS
Свидетели со стороны английского футбольного клуба "Манчестер Сити" могли дать ложные показания и предоставить искаженные доказательства в ходе заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по их спору с УЕФА, сообщает Der Spiegel.
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Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
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В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Здоровье
Профессором Верткини были перечислены признаки рака на ранней стадии
Российский врач Аркадий Верткин перечислил первые симптомы рака.
МедиаПоток 06:37
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С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского
Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
Общество
Аэрофлот обвинили в обмане из-за продажи билетов в закрытые страны
Авиакомпанию обвинили в обмане из-за продажи билетов в закрытые страны – возможность покупки вводит людей в заблуждение.
Gazeta.SPb 10:39
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
Политика
Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной
Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
Политика
Трамп предложил перенести выборы президента США
Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 12:02
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Наука
Банановые волокна предложили использовать в производстве автомобилей
Исследователи из Университета Йоханнесбурга предложили использовать плантаны (крупные овощные бананы, распространенные в Африке, Азии и Южной Америке) в автомобильной промышленности.
Naked Science вчера в 14:06
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:08
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Политика
Зеленский предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о предоставлении государственного статуса ряду религиозных праздников, в частности таким, как Курбан-байрам, Ханука и Пасха христиан западного обряда.
RT на русском 13:54
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Футбол
Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.
Газета.Ru 15:28
Общество
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за прошедшие 24 часа умерли 14 пациентов с коронавирусом.
Известия 16:02
Футбол
Грант о «Челси»: «Абрамович сослал бы меня в Сибирь за 4-е место»
В сезоне-2007/08 «Челси» под руководством Гранта занял 2-е место в АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов.
Sports.ru 13:27
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
«Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 г.», ‒ сказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.
Ведомости 11:51
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Общество
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44
Общество
СК возбудил дело против трижды проголосовавшей в Израиле россиянки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту использования гражданкой России в Израиле трёх бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Парламентская газета 09:29
Происшествия
31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих
В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей.
Газета.Ru 06:10
Культура
В Воронеже показали третью концепцию реконструкции оперного театра
Обозреватель Врн 12:54
Футбол
«Интер» намерен предложить Месси контракт на 260 млн евро
Metaratings 12:47
Энергетика
Польша рекордно заработала на «Газпроме»
Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 05:16