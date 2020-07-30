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РБК
РБК

Мантуров попросил «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса

Финансовым институтам следует прийти к взаимному соглашению с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Глава Минпромторга призвал «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призывает финансовые институты находить компромисс с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
ТАССвчера в 09:14
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РБК

Мантуров попросил «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса

РБК17:22
ТАСС

Глава Минпромторга призвал «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса

ТАССвчера в 09:14
Газета.Ru

Мантуров призвал «не рейдерить» ТЦ в условиях кризиса

Газета.Ruвчера в 15:36
АБН

Российский министр призвал отказаться от «рейдерства» ТЦ

АБНвчера в 10:23
Росбалт

В России призвали избегать соблазна «отрейдерить» торговые центры

Росбалтвчера в 10:02
Pravda.Ru

Банкиров призвали не захватывать торговые центры за долги

Pravda.Ruвчера в 09:40
Коммерсантъ

Мантуров призвал кредиторов не «рейдерить» торговые центры в условиях кризиса

Коммерсантъвчера в 15:48
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В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки

Напомним, утром в пятницу в Волгоградской области в результате проведенной бойцами ФСБ и Росгвардии спецоперации были пойманы пять членов ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России, а также ее организатор и куратор.
Российская газета07:18
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru29 июля в 12:27
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Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM06:43
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Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября

Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Live2429 июля в 07:48
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