Мантуров попросил «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса
Финансовым институтам следует прийти к взаимному соглашению с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью ТАСС.В источнике
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Глава Минпромторга призвал «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призывает финансовые институты находить компромисс с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
ТАССвчера в 09:14
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