Экономика
РБКМантуров попросил «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса
Финансовым институтам следует прийти к взаимному соглашению с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса. Об глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью ТАСС.
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Потребители не очень активно возвращаются в торговые центры, особенно в крупные. Не исключаю, что эта тенденция в определенной степени будет сохраняться и, конечно же, будут возникать сложности у владельцев этих центров и у арендаторов, многие из которых строили бизнес, используя кредитные ресурсы.
— Денис Мантуров, российский политикРБК 14:40
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Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Рибалтой
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак может покинуть команду до начала чемпионата.
Евро-футбол.ру 10:29
Общество
Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 3 августа
В Саратовской области продлили ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Регион 64 13:05
Политика
МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
Одиозная трактовка Минском задержания российских граждан не выдерживает никакой критики, заявили в МИД.
РИА Новости 14:33
Автоспорт
Макс Ферстаппен: Преклонение колена не решит проблему расизма
Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен дал понять, что не собирается менять свое отношение к акции с преклонением колена.
Autosport.com.ru 14:55
Футбол
Уголовное дело возбудили в отношении президента ФИФА Инфантино
В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Вечерняя Москва 10:51
Общество
Правительство РФ решило назначить штраф при уплате налогов
Российское правительство разработало законопроект, который позволит внести изменения в Налоговый кодекс и ввести штраф при уплате налогов даже при отсутствии злого умысла.
VSE42.RU 04:02
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Футбол
«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гайча в ЦСКА
Российская газета 13:20
Футбол
Грант о «Челси»: «Абрамович сослал бы меня в Сибирь за 4-е место»
В сезоне-2007/08 «Челси» под руководством Гранта занял 2-е место в АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов.
Sports.ru 13:27
Общество
Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи
В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
Политика
Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе
Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за создание свободной экономической зоны в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:03
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $42,58 за баррель, что на 3,42% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 10:19
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
Армия и оружие
Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
Российский Су-27 перехватил приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики в Черном море, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 13:19
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Армия и оружие
«НАТО беззащитна»: датский журналист рассказал о супероружии России
Североатлантическому альянсу нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию в Арктике, считает журналист датской газеты Berlingske Эмиль Роттбелль.
РИА Новости 13:20
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
Футбол
Ибрагимович принял решение остаться в «Милане»
«Милан» и форвард Златан Ибрагимович могут начать переговоры о продолжении сотрудничества.
Metaratings 14:52
Общество
Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в Усолье-Сибирском
RT на русском 14:17
Технологии
На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч
Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru 14:25
Экономика
Смольный расширил перечень отраслей, которые получат поддержку
Как сообщили в пресс-службе Смольного, расширен перечень отраслей, представители которых могут платить пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 13:30
Политика
Польша захотела участвовать в суде по «Северному потоку — 2»
В заявлении участвует также компания PST, немецкая дочка PGNiG — PGNiG Supply & Trading.
РИА Новости 14:54
Общество
Десятки тысяч человек митингуют в Минске в поддержку Тихановской
Власти пока не называют численность митингующих, однако, судя по фотографиям с беспилотников, в митинге участвуют десятки тысяч людей.
REGNUM 13:39
Наука
США выпустят сверхзвуковой пассажирский самолёт
Первый полёт перспективного сверхзвукового пассажирского самолёта AS2 также планируется на 2023 год – он будет приурочен к 20-летию со дня последнего полёта французского сверхзвукового пассажирского самолёта Concorde.
Популярная механика 10:48
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 28 июля в 09:26
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о появлении новых штаммов гриппа в России
В этом году в России ожидается принципиально новый эпидемиологический сезон при одновременной циркуляции различных вирусов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:24