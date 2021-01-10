Производство машин почти сравнялось со спросом на них. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, пишет rg.ru. По его словам, производители долго ждали, пока рынок восстановится после кризиса, вызванного коронавирусом.

С чего всё началось Мантуров: Производство в автопроме догоняет спрос Продажи автомобилей последние три месяца растут, автодилеры уже говорят о дефиците, если производство не восстановится, то весной рынок встанет. Но министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров уверен, что предприятия справятся с этим вызовом легко. Российская газета 23:00