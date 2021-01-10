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Газета.Ru
Газета.Ru

Мантуров: предложение автомобилей приблизилось к спросу

Производство машин почти сравнялось со спросом на них. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, пишет rg.ru. По его словам, производители долго ждали, пока рынок восстановится после кризиса, вызванного коронавирусом.В источнике
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Российская газета

Мантуров: Производство в автопроме догоняет спрос

Продажи автомобилей последние три месяца растут, автодилеры уже говорят о дефиците, если производство не восстановится, то весной рынок встанет. Но министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров уверен, что предприятия справятся с этим вызовом легко.
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