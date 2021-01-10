Мантуров: предложение автомобилей приблизилось к спросу
Производство машин почти сравнялось со спросом на них. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, пишет rg.ru. По его словам, производители долго ждали, пока рынок восстановится после кризиса, вызванного коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
Мантуров: Производство в автопроме догоняет спрос
Продажи автомобилей последние три месяца растут, автодилеры уже говорят о дефиците, если производство не восстановится, то весной рынок встанет. Но министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров уверен, что предприятия справятся с этим вызовом легко.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
Россияне раскупают машины быстрее, чем их производят: Будет ли весной дефицит автомобилей
Комсомольская правда06:43