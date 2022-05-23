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Мантуров призвал БРИКС к созданию с Россией производств по переработке нефти и газа

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал страны БРИКС к созданию совместных производств по переработке нефти и газа без участия внешних "ненадежных партнеров".
ТАСС
В ходе встречи глава Минпромторга также пригласил министров промышленности стран БРИКС на Петербургский международный экономический форум, который состоится в июне.
ТАСС
Следует отметить, что ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выразил мнение, что «страны БРИКС, вероятно, станут основой нового миропорядка».
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Также на фоне споров вокруг эмбарго ЕС на российскую нефть продолжается активная скупка нефти европейскими странами.
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