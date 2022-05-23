ТАССМантуров призвал БРИКС к созданию с Россией производств по переработке нефти и газаГлава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал страны БРИКС к созданию совместных производств по переработке нефти и газа без участия внешних "ненадежных партнеров".ТАССВ ходе встречи глава Минпромторга также пригласил министров промышленности стран БРИКС на Петербургский международный экономический форум, который состоится в июне.ТАСССледует отметить, что ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выразил мнение, что «страны БРИКС, вероятно, станут основой нового миропорядка».Новый ДеньТакже на фоне споров вокруг эмбарго ЕС на российскую нефть продолжается активная скупка нефти европейскими странами.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомАбзацПрофильПодробнее о событииМантуров предложил БРИКС сотрудничать с РФ, чтобы снизить зависимость от ненадежных партнёровАбзац11:02Мантуров призвал БРИКС создать с РФ производства по переработке нефти и газаОбщественная служба новостей10:38Мантуров предложил БРИКС создавать производства по переработке без «ненадёжных партнёров»RT на русском10:56Денис Мантуров призвал БРИКС создать с РФ совместную нефтепереработкуМосковский Комсомолец10:52Мантуров призвал БРИКС создать совместное производство по переработке нефти и газаПрофиль10:57РФ предлагает странам БРИКС совместно развивать переработку нефти и газа, «зеленую» энергетикуИнтерфакс - Россия10:35Мантуров призвал БРИКС к созданию с Россией производств по переработке нефти и газаТАСС10:30Показать ещёОценить43Поделиться