Dilato.ruМантуров призвал не полагаться на товары из Китая и развивать свое производствоМантуров сказал, что сейчас у России есть шанс увязать интересы отечественной торговли и промышленности.Dilato.ru"Если торговля будет даже сейчас руководствоваться принципом "ничего личного – в Китае дешевле", то у нас никогда не будет полноценной промышленности потребительских товаров", - предупредил министр.РИА НовостиЗапросы рынка обслуживают около миллиона торговых объектов, 120 тысяч точек общественного питания и 340 тысяч объектов бытового обслуживания.Lenta.ruПосле начала российской спецоперации на Украине об уходе с российского рынка объявили несколько десятков иностранных компаний из разных отраслей экономики.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииМантуров призвал не полагаться на товары из Китая и развивать свое производствоDilato.ru08:17Мантуров: Россия должна вырастить новых национальных чемпионов среди производителейРИА Новости06:26Самое цитируемоеМантуров: Россия должна вырастить производственных чемпионовПервый Севастопольский07:48Мантуров: Россия должна вырастить новых национальных чемпионов среди производителейNews.ru07:03Глава Минпромторга Мантуров призвал не полагаться на товары из Китая и развивать свое производствоNVL07:48Мантуров посоветовал не ориентироваться на дешевизну товаров из КитаяREGNUM06:54Мантуров призвал не полагаться на закупки товаров в КитаеLenta.ru06:49Мантуров заявил, что нельзя руководствоваться принципом «в Китае дешевле»ИА Красная Весна06:44Показать ещёОценить114Поделиться