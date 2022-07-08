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Мантуров призвал не полагаться на товары из Китая и развивать свое производство

Мантуров сказал, что сейчас у России есть шанс увязать интересы отечественной торговли и промышленности.
Dilato.ru
"Если торговля будет даже сейчас руководствоваться принципом "ничего личного – в Китае дешевле", то у нас никогда не будет полноценной промышленности потребительских товаров", - предупредил министр.
РИА Новости
Запросы рынка обслуживают около миллиона торговых объектов, 120 тысяч точек общественного питания и 340 тысяч объектов бытового обслуживания.
Lenta.ru
После начала российской спецоперации на Украине об уходе с российского рынка объявили несколько десятков иностранных компаний из разных отраслей экономики.
Lenta.ru

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Мантуров призвал не полагаться на товары из Китая и развивать свое производство
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