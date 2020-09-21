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РИА Новости
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России снизятся на 25-30%, рассказал в интервью "Известиям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Выйдем в ноль либо в несущественный минус»

Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Известия17:01
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Невские Новости

В Минпромторге РФ рассказали о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

Невские Новости22:01
ПолитРоссия

Продажи авто всех типов за год сократятся до 30 процентов в России

ПолитРоссия20:45
ТАСС

Минпромторг ожидает падения продаж на российском авторынке на 25-30%

ТАСС17:42
News.ru

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей

News.ru18:47
Московский Комсомолец

В Минпромторге прогнозируют падение продаж на российском авторынке на 25-30%

Московский Комсомолец18:38
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

РИА Новости18:21
ИА Красная Весна

Россия попала на второе место по рынку автомобилей в Европе — Мантуров

ИА Красная Весна19:11

Поезда из Москвы и Владивостока задержали на ВСЖД из-за землетрясения

На время проведения осмотра были задержаны пассажирские поезда №1 Владивосток-Москва, №2 Москва-Владивосток, а также пригородный поезд №6333, сообщили в пресс-службе АО «РЖД».
Поезда из Москвы и Владивостока задержали на ВСЖД из-за землетрясения
Областная газета (г. Иркутск)22:43

СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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Украина может взять Донбасс завтра, — американский офицер

Американский военный в интервью скандально известному киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил, что украинская армия способна на сегодняшний день «взять Донбасс», так как по сравнению с 2014 годом она стала профессиональной и хорошо вооружённой.
Rusvesna.suвчера в 11:15
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Байден обвинил Трампа в панике из-за пандемии коронавируса

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в ходе своего выступления в штате Висконсин раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа за то, что тот якобы поддался панике из-за ситуации с коронавирусом.
Московский Комсомолец19:00

Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством

Проведенная по просьбе защиты экспертиза травм Максима Марцинкевича ("Тесак") по фотографии исключает версию о том, что националист мог покончить с собой, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
РИА Новостивчера в 04:32
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Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк

Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 05:22
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