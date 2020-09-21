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РИА Новости
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России снизятся на 25-30%, рассказал в интервью "Известиям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Выйдем в ноль либо в несущественный минус»

Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Известия17:01
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Невские Новости

В Минпромторге РФ рассказали о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

Невские Новости22:01
ТАСС

Минпромторг ожидает падения продаж на российском авторынке на 25-30%

ТАСС17:42
ИА Красная Весна

Россия попала на второе место по рынку автомобилей в Европе — Мантуров

ИА Красная Весна19:11
News.ru

Мантуров рассказал о падении спроса на новые автомобили

News.ru18:47
Московский Комсомолец

В Минпромторге прогнозируют падение продаж на российском авторынке на 25-30%

Московский Комсомолец18:38
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

РИА Новости18:21
ПолитРоссия

Продажи авто всех типов за год сократятся до 30 процентов в России

ПолитРоссия20:45

Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает со ссылкой на источники в следственных кругах, что Германия не может начать уголовное расследование произошедшего с Алексеем Навальным и предъявить какие-либо обвинения, поскольку инцидент произошел не на территории ФРГ.
Вести.Ru19:43
3

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБКвчера в 09:45
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Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостей19 сентября в 18:35
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На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известиявчера в 05:32
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Абрамович тайно покупал игроков, не принадлежащих «Челси»

Согласно документам FinCEN (подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США), российский бизнесмен посредством офшорной компании Leiston Holdings приобретал права на футболистов, которые выступали за другие клубы.
Soccer.ruвчера в 16:23

Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством

Проведенная по просьбе защиты экспертиза травм Максима Марцинкевича ("Тесак") по фотографии исключает версию о том, что националист мог покончить с собой, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
РИА Новостивчера в 04:32
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Названа опасность хранения пенсии на банковской карте

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:03
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