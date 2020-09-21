Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России снизятся на 25-30%, рассказал в интервью "Известиям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Выйдем в ноль либо в несущественный минус»

Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Известия17:01
Подробнее о событии
Российская газета

«Цифра» против кризиса

Российская газета07:10
Росбалт

Российскому автопрому предрекли резкий спад по итогам года

Росбалт04:30
News.ru

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей

News.ru18:47
REGNUM

Падение продаж автомобилей в России составит 25-30% — Мантуров

REGNUM04:00
Московский Комсомолец

В Минпромторге прогнозируют падение продаж на российском авторынке на 25-30%

Московский Комсомолец18:38
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

РИА Новости18:21
ТАСС

Минпромторг ожидает падения продаж на российском авторынке на 25-30%

ТАСС17:42

Мебельные магазины запретили размещать в жилых новостройках

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России пытается отменить запрет на размещение в жилых домах мебельных магазинов, а новый свод правил, вступивший в силу 14 августа, может привести к закрытию 17% профильных магазинов и падению продаж на 20%.
ТАСС03:22
2

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости05:51
1K

Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

Любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества, которые имеет Россия, заявил глава Сбербанка Герман Греф, отвечая в интервью телеканалу «Россия 24» на вопрос о последствиях распространения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по депозитам.
РБК05:54
22

Поддержан проект о корректировке НДД от добычи углеводородного сырья

Государственная Дума поддержала в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс в части корректировки параметров налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья.
Дума ТВ07:08

Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
692

ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если он не будет снимать с нее средства в течение шести месяцев.
РИА Новости06:44
2,1K

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
669

Открылись предзаказы Xbox Series X и Xbox Series S в России

Стоимость консолей – 45 690 рублей за Xbox Series X и 26 990 рублей за Xbox Series S. Страница предзаказа уже появилась в следующих магазинах: • «М.Видео» – Xbox Series X (45 590 рублей), Xbox Series S (26 990 рублей)• «Эльдорадо» – Xbox Series X (45 590 рублей), Xbox Series S (26 990 рублей)• «DNS» – Xbox Series X (45 599 рублей) и Xbox Series S (26 999 рублей).
Cyber.sports.ru03:14
13