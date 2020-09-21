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РИА Новости
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России снизятся на 25-30%, рассказал в интервью "Известиям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Выйдем в ноль либо в несущественный минус»

Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Известия17:01
Подробнее о событии
REGNUM

Падение продаж автомобилей в России составит 25-30% — Мантуров

REGNUM04:00
Реальное время

Мантуров: производство КАМАЗа загружено почти на 100%

Реальное время03:08
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

РИА Новости18:21
News.ru

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей

News.ru18:47
Московский Комсомолец

В Минпромторге прогнозируют падение продаж на российском авторынке на 25-30%

Московский Комсомолец18:38
ИА Красная Весна

Россия попала на второе место по рынку автомобилей в Европе — Мантуров

ИА Красная Весна19:11
ТАСС

Минпромторг ожидает падения продаж на российском авторынке на 25-30%

ТАСС17:42

В Севастополе на одного врача приходится 30 больных коронавирусом

Напомним, ранее стало известно, что Севастополь перешел в «красную» зону по заболеваемости и распространению коронавируса, а это значит, что от одного больного ковидом стало заражаться больше здоровых людей.
ForPost03:14
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СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
Ведомости03:36
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В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостей19 сентября в 23:12
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Байден обвинил Трампа в панике из-за пандемии коронавируса

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в ходе своего выступления в штате Висконсин раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа за то, что тот якобы поддался панике из-за ситуации с коронавирусом.
Московский Комсомолец19:00
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В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАССвчера в 03:54
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Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов

"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости02:50
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Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости03:22
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Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Газета.Ruвчера в 14:50
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