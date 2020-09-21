Забывать слова — это нормально? Как отличить простую рассеянность от надвигающейся деменции

Если вы забыли чье-то имя или размер ежемесячного платежа по ипотеке, просто ваш мозг экономит силы для более важных данных, а его активность направлена на что-то другое.