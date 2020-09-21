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РИА Новости
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России снизятся на 25-30%, рассказал в интервью "Известиям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Выйдем в ноль либо в несущественный минус»

Пандемия коронавируса поставила многие отрасли промышленности на грань выживания. Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25-30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Известия17:01
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РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

РИА Новости18:21
Московский Комсомолец

В Минпромторге прогнозируют падение продаж на российском авторынке на 25-30%

Московский Комсомолец18:38
ПРАЙМ

Рост в фармацевтике по итогам 2020 г может составить 10-15% - Мантуров

ПРАЙМ18:35
News.ru

Мантуров рассказал о падении спроса на новые автомобили

News.ru18:47
ТАСС

Минпромторг ожидает падения продаж на российском авторынке на 25-30%

ТАСС17:42
РЕН ТВ

Мантуров рассказал о состоянии российской промышленности при пандемии

РЕН ТВ17:41
Известия

Мантуров ожидает нулевой уровень промпроизводства по итогам года

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