Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России снизятся на 25-30%, рассказал в интервью "Известиям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
«Выйдем в ноль либо в несущественный минус»
Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Известиявчера в 17:01
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В Минпромторге прогнозируют падение продаж на российском авторынке на 25-30%
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