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РИА Новости
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России снизятся на 25-30%, рассказал в интервью "Известиям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Выйдем в ноль либо в несущественный минус»

Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Известиявчера в 17:01
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Московский Комсомолец

В Минпромторге прогнозируют падение продаж на российском авторынке на 25-30%

Московский Комсомолецвчера в 18:38
Российская газета

«Цифра» против кризиса

Российская газетавчера в 07:10
REGNUM

Падение продаж автомобилей в России составит 25-30% — Мантуров

REGNUMвчера в 04:00
News.ru

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей

News.ruвчера в 18:47
Газета.Ru

Минпромторг прогнозирует падение продаж автомобилей на треть по итогам года

Газета.Ruвчера в 13:21
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

РИА Новостивчера в 18:21
ТАСС

Минпромторг ожидает падения продаж на российском авторынке на 25-30%

ТАССвчера в 17:42

Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака

Москва, 22 сентября 2020, 10:55 — REGNUM Быстрозавариваемые каши, хлопья с молоком и свежевыжатые соки совершенно не подходят для завтрака, считает врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко.
REGNUMвчера в 03:55
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Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

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РИА Новости17:36
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Дочь умершей сахалинки, которая болела ковидом, добивается уголовного дела против медиков

Сахалинка, у которой умерла мать, болевшая ковидом, добивается привлечения медиков к уголовной ответственности по статьям 293 УК РФ (халатность) и 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей).
Сахалин.Инфо18:18

Попавшая под санкции компания «Гудзон» оказалась в тупиковой ситуации

Судоходная компания «Гудзон» не может погасить долги по зарплате своим морякам из-за отсутствия заказов вследствие наложенных на нее санкций США по КНДР, – сообщил представитель компании.
ВЕСТИ: Приморьевчера в 22:28
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