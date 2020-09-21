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РИА Новости
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России снизятся на 25-30%, рассказал в интервью "Известиям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Выйдем в ноль либо в несущественный минус»

Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Известия17:01
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Газета.Ru

Минпромторг прогнозирует падение продаж автомобилей на треть по итогам года

Газета.Ru13:21
Московский Комсомолец

В Минпромторге прогнозируют падение продаж на российском авторынке на 25-30%

Московский Комсомолец18:38
REGNUM

Падение продаж автомобилей в России составит 25-30% — Мантуров

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Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей

News.ru18:47
Российская газета

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Российская газета07:10
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Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

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ТАСС

Минпромторг ожидает падения продаж на российском авторынке на 25-30%

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